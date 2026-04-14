Precio del dólar hoy en México: “Súper peso” continúa ganando terreno frente a la moneda estadounidense este 14 de abril

Conoce en cuánto cerró el precio del dólar en la cotización de cierre de este martes 14 de abril de 2026. (CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Este martes, el tipo de cambio USD/MXN presenta una tendencia a la baja debido a la debilidad del dólar y al creciente interés de los inversionistas por activos con exposición al riesgo.

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,25 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,33% frente a la cifra de la jornada previa, cuando marcó 17,31 pesos, reporta Dow Jones.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un descenso 2,57%, por lo que desde hace un año aún mantiene una disminución del 11,01%.

El optimismo de los inversores ante la expectativa de que termine la guerra ha impulsado el descenso del dólar, que según el índice DXY suma siete sesiones consecutivas de retrocesos y cae hasta 97,97 puntos, su nivel más bajo desde el 27 de febrero.

El lunes, el presidente Donald Trump declaró ayer en un discurso desde la Casa Blanca que las negociaciones de paz con funcionarios iranís se mantienen activas, luego de que Estados Unidos impuso un bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El reporte de inflación al productor de marzo indicó que los precios subieron 0,5% respecto al mes anterior, cifra idéntica a la registrada previamente y menor al 1,1% esperado por el mercado. En la comparación anual, los precios al productor aumentaron 4,0%, por debajo del 4,6% estimado.

En relación a fechas previas, invirtió el valor de la sesión previa, en el que obtuvo un incremento del 0,36%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia estable. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números conseguidos para el último año (8,86%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo que indica la tendencia general.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

El peso mexicano, una de las monedas más cotizadas del mercado cambiario

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (Cuartoscuro)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.