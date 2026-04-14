Confirmado: habrá Cablebús en Puebla, prometen talar solo 97 árboles

Las líneas del nuevo Cablebús en la Ciudad de Puebla fueron anunciadas en diciembre de 2025, y tienen el objetivo de conectar al CIS de Angelópolis con el nororiente de la capital. (Infobae México)

El Sistema de Transporte por Cable representa una nueva etapa en la movilidad de Puebla, con beneficios ambientales y sociales orientados a la reducción de emisiones y la mejora en el traslado cotidiano, así lo anunció el gobierno del estado durante una conferencia de prensa, en la que confirmó la construcción de esta nueva obra.

El proyecto busca disminuir hasta en 300 por ciento la emisión de dióxido de carbono en comparación con otros medios, gracias a su operación completamente eléctrica. Además, se prevé que a partir del segundo año el sistema alcance su autosuficiencia financiera, con un costo anual de operación estimado en 105 millones de pesos.

Este modelo de transporte facilitará el traslado para miles de familias poblanas, integrándose a la red de movilidad existente sin generar daños significativos al medio ambiente.

A diferencia del sistema RUTA, que opera con cuatro líneas y demanda cerca de mil millones de pesos anuales en operación, el sistema por cable optimiza recursos y minimiza el impacto ambiental.

Los estudios realizados indican que no será necesario talar árboles, ya que el número de ejemplares que se trasplantarán disminuyó de 752 a 97, ubicados en puntos estratégicos como el CIS, Parque Juárez, Parque Ecológico, Xonaca, las Torres, Parque Biblioteca y el Cerro de Amalucan.

Construcción a pesar de manifestaciones ambientalistas

Desde que se anunció por primera vez, esta obra causó inconformidades en organizaciones ambientalistas, pues advirtieron que tendrá un impacto negativo en el medio ambiente de la entidad.

En un principio, el gobierno estatal anunció que serían removidos 746 árboles al rededor de las zonas por las que pasaría. La solución sería remover estos ejemplares para trasplantarlos en nuevos sitios y así disminuir el impacto ambiental.

No obstante, organizaciones ambientales argumentaron que esto no sería una solución factible, y pidieron la cancelación total del proyecto.

En su momento, activistas como la bióloga de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Palestina Guevara Fiora, consideró que la plantación de estos árboles no va compensar el daño ambiental que causará la obra.

“No van a sobrevivir”, aseveró en medio de una manifestación n febrero frente al Parque Juárez, donde se reunieron diversos colectivos que protestan en contra de esta obra.

A pesar de los amparos interpuestos por estas organizaciones, el gobierno de Puebla anunció se realizaron los estudios pertinentes para garantizar el menor impacto ambiental posible: redujeron a solo 97 la cifra de árboles que serían afectadas.

Gobierno asegura construcción sostenible

La iniciativa se concibe como un sistema integral de movilidad, no solo como una ruta de transporte. El objetivo es que la población aproveche mejor su tiempo, cuide su salud y proteja su integridad, en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 y los lineamientos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El enfoque también responde a la estrategia nacional vigente, orientada a la movilidad sustentable e incluyente.

El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, subrayó que el impacto ambiental estimado del proyecto es bajo, y que todos los procedimientos están respaldados por estudios de factibilidad, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

En cuanto a accesibilidad, la tarifa preliminar se estima en un máximo de 12 pesos y será compatible con RUTA y el Sistema Estatal de Bicicletas, permitiendo el uso de una sola tarjeta física o virtual. El acceso será gratuito para adultos mayores, personas con discapacidad, así como niñas y niños de primaria.

Características técnicas y proyecciones de crecimiento urbano

El proyecto contempla cuatro líneas: CIS–Parque Juárez, Parque Juárez–Xonaca, Xonaca–Cerro Amalucan y Parque Biblioteca–Unidad Deportiva. La capacidad instalada oscilará entre mil y dos mil 500 pasajeros por hora, con nueve estaciones y hasta 383 cabinas de 10 pasajeros cada una, distribuidas a lo largo de 13.61 kilómetros y con 87 torres.

Actualmente, Puebla registra un promedio de 4.4 millones de viajes diarios en transporte público, convencional y servicios de plataforma. Para el año 2030, la cifra superará los 5 millones de viajes diarios, con un parque vehicular que pasará de 1.5 a 2.2 millones de unidades. El transporte público realiza más de 23 mil 900 recorridos diarios y la proyección es que alcance casi 27 mil, mientras que la población de la zona metropolitana aumentará de 2 a casi 3 millones de habitantes.

El Sistema de Transporte por Cable se encuentra actualmente en etapa de estudios, y el inicio de obras dependerá de la obtención de los permisos y licencias correspondientes. El proyecto apunta a transformar la movilidad urbana, elevar la calidad de vida y responder a las demandas de una ciudad en crecimiento.