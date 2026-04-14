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Félix Salgado Macedonio admite encuentro con alcalde de Taxco, pero rechaza cualquier intervención en su liberación

El senador aseguró que el encuentro fue completamente casual y sin relación alguna con el secuestro del edil y de su padre

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Félix Salgado Macedonio niega cualquier intervención en el caso Taxco.
Félix Salgado Macedonio niega cualquier intervención en el caso Taxco.

La desaparición y posterior localización del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el médico Juan Vega Arredondo, escaló a nivel nacional no solo por el despliegue de seguridad, sino también por la polémica en torno al senador Félix Salgado Macedonio, quien rechazó cualquier vínculo con los hechos.

Félix Salgado niega mediación en caso Taxco y aclara encuentro con el alcalde

El senador de Morena y expresidente municipal de Acapulco de Juárez, Félix Salgado Macedonio, negó de forma categórica haber intervenido para la liberación del alcalde y su padre, luego de que versiones lo señalaran como posible mediador.

El legislador explicó que su visita a Taxco el sábado 11 de abril fue de carácter personal.

Relató que acudió a la catedral y posteriormente entró a un restaurante frente a este recinto, donde coincidió con el alcalde.

De acuerdo con su versión, el encuentro fue completamente casual y se limitó a un saludo.

Publicación de Félix sobre reunión con alcalde de Taxco.
Publicación de Félix sobre reunión con alcalde de Taxco.

Afirmó que no hubo conversación sobre la desaparición del padre del edil ni sobre algún tema de seguridad.

Salgado Macedonio sostuvo que no recibió información alguna sobre los hechos y rechazó haber realizado recomendaciones o gestiones.

“No inventen cosas que no son”, expresó, al insistir en que la investigación debe seguir su curso por la vía institucional.

Añadió que la conversación giró en torno a temas ajenos a la crisis, como un evento local relacionado con apoyo a refugios de animales, descartando cualquier vínculo con la situación de violencia.

Desaparición del padre del alcalde desató crisis de seguridad en Taxco

El caso se originó la mañana del sábado, cuando Juan Vega Arredondo, director de un hospital IMSS-Bienestar, fue privado de la libertad por un grupo armado mientras se dirigía a su centro de trabajo.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Alcalde de Taxco y su padre. Foto: Redes Sociales

Horas después, su vehículo fue localizado abandonado en la comunidad de Acamixtla, lo que encendió las alertas entre autoridades y habitantes.

Durante más de 36 horas, el hecho se mantuvo con información limitada, hasta que la Fiscalía General del Estado confirmó oficialmente la desaparición y emitió la ficha de búsqueda correspondiente.

En ese contexto, trascendió que la noche del mismo sábado el alcalde sostuvo un encuentro con el senador Salgado Macedonio, lo que posteriormente generó especulaciones sobre una posible intervención.

Alcalde habría sido secuestrado al intentar negociar liberación de su padre

De acuerdo con versiones de fuentes federales, el alcalde Juan Andrés Vega Carranza habría acudido a negociar la liberación de su padre con presuntos integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.

Sin embargo, en ese encuentro también habría sido privado de la libertad, lo que agravó la situación en el municipio.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: FGE Guerrero

Aunque ninguna autoridad confirmó de inmediato este hecho, la circulación de la información generó un ambiente de tensión en Taxco, con presencia visible de fuerzas de seguridad y vigilancia constante.

Operativo federal permitió localizar con vida a las víctimas

El titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que ambas víctimas fueron localizadas con vida tras un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

En el despliegue participaron:

  • Elementos del Ejército mexicano 
  • Personal de la Marina 
  • Guardia Nacional 
  • Fiscalía General de la República 
  • Autoridades estatales de Guerrero y Estado de México

Fuentes indicaron que más de 500 elementos fueron movilizados, con apoyo aéreo y vigilancia en puntos estratégicos.

Violencia y control criminal, el trasfondo del caso en Taxco

De manera extraoficial, se ha señalado que la privación de la libertad del padre del alcalde estaría relacionada con presiones del crimen organizado, tras recientes operativos contra sus actividades en la región.

Familia Michoacana Guerrero
Foto: Fiscalía de Guerrero

En particular, se menciona la presencia de La Familia Michoacana, organización que mantiene influencia en Taxco desde hace varios años.

Este grupo ha sido vinculado con el control de la distribución de productos, así como con prácticas de extorsión, lo que ha generado un entorno de riesgo constante para autoridades y población.

En semanas recientes, se realizaron cateos en bodegas y detenciones de presuntos integrantes, lo que habría incrementado la tensión en la zona.

El caso pone en evidencia la complejidad del contexto de seguridad en Taxco, donde los hechos de violencia continúan impactando la vida pública, mientras las investigaciones siguen en curso para esclarecer responsabilidades y dar con los responsables.

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