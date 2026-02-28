México

El mejor ejercicio para fortalecer tus tríceps en el gimnasio y que puedes hacer en tu casa

Esta zona del brazo es una de las favoritas de los entusiastas del entrenamiento

Checa este ejercicio para brazo
Checa este ejercicio para brazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de los tríceps se ha consolidado como uno de los pilares fundamentales para quienes buscan mejorar la fuerza y la definición de los brazos.

El fondo de tríceps en banco se posiciona como el ejercicio más eficaz para fortalecer esta zona muscular, gracias a su capacidad para trabajar el músculo de manera intensa tanto en el gimnasio como en espacios reducidos del hogar.

Esta rutina forma parte de los programas de acondicionamiento físico más recomendados, ya que requiere solo un banco, una silla o cualquier superficie estable, lo que facilita su práctica en diferentes contextos y niveles de experiencia.

¿Por qué elegir el fondo de tríceps en banco?

Un ejercicio clave para fortalecer
Un ejercicio clave para fortalecer los brazos (Yt/DrVíctorLópez)

El fondo de tríceps en banco destaca por su versatilidad y simplicidad. Al realizarlo, el peso corporal actúa directamente sobre el tríceps braquial, estimulando su desarrollo y fortalecimiento.

Para ejecutarlo, basta con apoyar las manos sobre el borde de un banco o una silla, con los pies extendidos hacia adelante y el torso erguido.

Desde esta posición, se baja el cuerpo flexionando los codos hasta alcanzar un ángulo cercano a los 90 grados y luego se eleva el torso hasta la posición inicial. La correcta alineación de hombros y muñecas es clave para evitar lesiones y maximizar el trabajo muscular.

Beneficios del fondo de tríceps en banco

Este ejercicio se puede hacer
Este ejercicio se puede hacer desde casa (yt/@thebattlegym)

Esta modalidad de ejercicio no solo incide en el desarrollo de los tríceps, sino que también activa el deltoides anterior y el pectoral menor, lo que aporta un entrenamiento más completo para la parte superior del cuerpo.

La facilidad para ajustar la dificultad es otro de sus atractivos principales: elevar los pies o añadir peso sobre las piernas incrementa la intensidad del ejercicio.

Además, la ausencia de equipamiento sofisticado permite su integración en rutinas domésticas, lo que hace posible mantener la constancia sin depender de la infraestructura de un gimnasio.

Consejos para progresar y evitar errores comunes

Al incorporar fondos de tríceps en banco en la rutina, conviene iniciar con repeticiones controladas y priorizar la técnica sobre la cantidad.

La progresión gradual, sumando series o aumentando la carga con discos o mochilas, favorece el desarrollo muscular y previene el estancamiento.

Los errores más habituales incluyen una mala colocación de las manos, flexionar los codos hacia los costados en lugar de mantenerlos pegados al torso y descuidar la postura de la espalda.

La supervisión de un profesional, aunque no es indispensable, puede aportar recomendaciones personalizadas y contribuir a optimizar los resultados. La constancia en la práctica, junto con una alimentación equilibrada, potenciará los efectos positivos de este ejercicio y permitirá observar mejoras notables en la fuerza y el volumen de los tríceps a mediano plazo.

