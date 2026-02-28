México

“¿Cómo va a ser autoritarismo?”: Sheinbaum defiende su propuesta de reforma electoral

La presidenta sacó de Palacio Nacional el discurso sobre la iniciativa que presentará el próximo 2 de marzo

(Foto: Presidencia)
(Foto: Presidencia)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, defendió con firmeza su propuesta de reforma electoral durante una gira por Sinaloa, destacando que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana y eliminar las listas plurinominales de partidos. En su intervención, subrayó que esta iniciativa responde a uno de los principios centrales de la Cuarta Transformación: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, asegurando que permitir que la ciudadanía elija directamente a sus representantes refuerza el vínculo democrático.

Pese a la renuencia de la oposición y aliados políticos, Sheinbaum refuerza decisión con la ciudadanía

Luego de una semana polémica en torno a la reforma electoral, este 27 de febrero, durante la entrega de tarjetas de Programas para el Bienestar en San Ignacio, la Presidenta recordó que su propuesta busca que todas las diputadas y diputados sean elegidos directamente por el electorado, eliminando la representación plurinominal por listas de partidos. Sheinbaum cuestionó las críticas que califican esta medida de autoritaria y respondió: “¿Cómo va a ser autoritarismo? Que todos los elija el pueblo, porque ‘con el pueblo todo y sin el pueblo nada’”, recalcó ante los asistentes.

La mandataria insistió en que su gobierno, iniciado en 2018, ha transformado la vida pública al convertir diversos apoyos sociales en derechos constitucionales. Destacó el impacto del aumento al salario mínimo y los programas sociales, que han permitido que 13.5 millones de personas dejen atrás la pobreza.

La mandataria explicó aspectos de la nueva reforma. (Presidencia)

Anuncian construcción de universidad en Sinaloa

Sheinbaum detalló la evolución del llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación, donde se mantuvieron los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, y se implementaron tres nuevos programas: Pensión Mujeres Bienestar, la Beca Rita Cetina y el esquema de Salud Casa por Casa.

En el ámbito educativo, anunció la apertura de una Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos o de la Universidad Benito Juárez en San Ignacio. Además, informó que Sinaloa contará con 20 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza y celebró la entrega de becas Benito Juárez a estudiantes de educación media superior.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, resaltó el avance del programa Salud Casa por Casa en Sinaloa, que ya alcanzó dos visitas domiciliarias a 50 mil personas adultas mayores y con discapacidad. Subrayó también la consolidación de los nuevos apoyos sociales impulsados por la actual administración federal.

Luis Armando Melgar (PVEM) y Yeidckol Polevnsky (PT) están en contra de reforma electoral

El pasado 25 de febrero, tanto Luis Armando Melgar del PVEM y Yeidckol Polevnsky del PT, emitieron posturas similares sobre la propuesta de Sheinbaum, por parte del senador del Verde aseguró que su voto irá en contra: “En el caso personal, como también de otros senadores, no, no voy a mencionar nombres para no comprometer a nadie, pero sí hablo a título personal: mi voto va a ser en contra”.

Mientras que Polevnsky se lanzó en contra de la reforma por el tema de los plurinominales: “Está fuera de toda realidad... Lo que, por ejemplo, se pretende que los pluris, acá en la Cámara de Diputados, hicieran campaña en toda la circunscripción... imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri en cinco estados, en cuarenta distritos, la verdad, y sin recursos, porque él no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad”,

