Así reaccionaron senadores de MC, PAN, PRI y el PVEM, por reforma electoral de Sheinbaum

La propuesta que busca cambiar el número de escaños, así como la forma de elección a legisladores, ha generado mayor tensión entre Morena, oposición y hasta con partidos aliados

MC, PRI, PAN y senadores
MC, PRI, PAN y senadores del PVEM se niegan a acompañar reforma electoral de Claudia Sheinbaum.

Tras la presentación de la reforma electoral impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la tarde de este 25 de febrero de 2026 en el Senado de la República distintos legisladores tanto de oposición como de partidos aliados han externado que no acompañarán el proyecto de la titular del Ejecutivo, incluso, la han calificado como una propuesta que va en retroceso de la democracia.

Oposición se mantiene “firme” respecto al voto en contra

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, señaló que su bancada tiene desconfianza sobre la propuesta presentada por Sheinbaum, afirmó que los intentos de la mandataria por atribuirles ante la ciudadanía la posible derrota de dicha iniciativa no modificarán su postura, ya que mantendrán su posición firme en la protección de la democracia:

“Siempre vamos a dar la cara y dar una explicación... No nos van a hacer monita de cuerpo... Vamos a defender lo que creemos hasta el último momento".

Por su parte el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, aseguró que su bancada se mantiene firme en cuanto a la negativa de acompañar la reforma electoral, “porque no contiene lo que nosotros exigimos como demanda principal, y es sanciones severas a los partidos y a los candidatos que reciban apoyo y dinero del crimen organizado y del narcotráfico”.

Reiteró que el blanquiazul va por sanción a candidatos que se coludan con las organizaciones criminales: “Por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro”.

Otro en opinar y refrendar la postura en contra de su partido frente a la propuesta presidencial fue el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, “el PRI va en contra. Lo hemos dicho, somos congruentes, vamos a votar en contra de este retroceso democrático”.

Añorve se lanzó contra lo dicho en la mañanera por la presidenta, quien aseguró que “la gente no quiere plurinominales”, por lo que calificó la propuesta como “una vendimia de marketing del gobierno”. Ante el desacuerdo del priista, también planteó “¿por qué no ponen, si la gente quiere, que los hijos de Andrés Manuel López Obrador, con todas las tranzas públicas que ya se conocen, no se les enjuicie, no se les abra carpetas abiertas? Por favor, la gente diría: ‘Sí, que se les abra carpetas abiertas’”

Información en desarrollo...

