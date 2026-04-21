Julio César “N”: lo que se sabe del responsable del tiroteo en Teotihuacán

Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El estampido de los disparos en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos de Teotihuacán, quebró la rutina turística la mañana del lunes 20 de abril. Un hombre armado abrió fuego contra los visitantes desde una zona elevada, generando pánico y una estampida que se propagó en segundos por el sitio arqueológico.

La Fiscalía General de la República identificó al responsable como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de Ciudad de México. La identificación se realizó tras localizar una credencial de elector entre los restos, cuyos datos y fotografía corresponden con el individuo captado en videos del tiroteo difundidos en redes sociales. El saldo del ataque es de dos personas muertas, incluido el agresor, y una turista de nacionalidad canadiense. Al menos 13 extranjeros resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos, entre ellos seis estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ciudadano ruso.

El presunto agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, habría actuado solo; su cuerpo fue hallado tras la balacera, en lo que la FGR investiga como un posible suicidio. REUTERS/Luis Cortes

Julio “N” habría actuado solo, según la FGR, que mantiene bajo reserva la causa exacta de su muerte. El cuerpo fue hallado en la zona poco después de la balacera, en lo que los informes preliminares describen como un aparente suicidio. Versiones difundidas en redes sociales sugieren que pudo haber sido abatido por agentes de la Guardia Nacional, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Cabe señalar que el tiroteo ocurrió durante un momento de alta afluencia turística, lo que incrementó la magnitud del caos. Testigos reportaron varias detonaciones en un lapso muy breve, seguidas de escenas de pánico y una estampida mientras los visitantes intentaban resguardarse.

Identifican a Julio “N”, tirador de balacera en Teotihuacán

El perfil del hombre que abrió fuego contra los turistas ha generado debate en redes sociales. En una de las fotografías difundidas tras el tiroteo en Teotihuacán, la vestimenta del agresor es visible: camisa a cuadros, pantalón negro, botas tácticas y cubrebocas. Sobre la camiseta, una frase: “Desconéctate y autodestrúyete”. Versiones apuntan que el origen de la expresión remite a la canción “The Outsider” del grupo A Perfect Circle, mientras que miembros de la comunidad digital True Crime Community (TCC) señalan que la frase también alude a Dylan Klebold, uno de los perpetradores de la matanza de Columbine.

TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, 20ABRIL2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado información sobre el móvil del ataque ni detalles adicionales sobre el perfil de Julio “N”. El incidente reactiva el debate sobre las condiciones de seguridad en Teotihuacán, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a 50 kilómetros de Ciudad de México, sede programada para el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026. La investigación se centra en cómo un hombre armado pudo acceder a una posición elevada y abrir fuego en una zona con control de acceso. El ataque pone bajo escrutinio los protocolos de resguardo en uno de los destinos turísticos más visitados del país.