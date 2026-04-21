México

Julio César “N”: lo que se sabe del responsable del tiroteo en Teotihuacán

Julio César “N”, identificado como el autor del tiroteo en la Pirámide de la Luna, abrió fuego contra turistas desde una zona elevada

Guardar
Teotihuacán
Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El estampido de los disparos en la Pirámide de la Luna, uno de los puntos más concurridos de Teotihuacán, quebró la rutina turística la mañana del lunes 20 de abril. Un hombre armado abrió fuego contra los visitantes desde una zona elevada, generando pánico y una estampida que se propagó en segundos por el sitio arqueológico.

La Fiscalía General de la República identificó al responsable como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de Ciudad de México. La identificación se realizó tras localizar una credencial de elector entre los restos, cuyos datos y fotografía corresponden con el individuo captado en videos del tiroteo difundidos en redes sociales. El saldo del ataque es de dos personas muertas, incluido el agresor, y una turista de nacionalidad canadiense. Al menos 13 extranjeros resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos, entre ellos seis estadounidenses, tres colombianos, dos brasileños, un canadiense y un ciudadano ruso.

El presunto agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, habría actuado solo; su cuerpo fue hallado tras la balacera, en lo que la FGR investiga como un posible suicidio. REUTERS/Luis Cortes
El presunto agresor, identificado como Julio César Jasso Ramírez, habría actuado solo; su cuerpo fue hallado tras la balacera, en lo que la FGR investiga como un posible suicidio. REUTERS/Luis Cortes

Julio “N” habría actuado solo, según la FGR, que mantiene bajo reserva la causa exacta de su muerte. El cuerpo fue hallado en la zona poco después de la balacera, en lo que los informes preliminares describen como un aparente suicidio. Versiones difundidas en redes sociales sugieren que pudo haber sido abatido por agentes de la Guardia Nacional, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Cabe señalar que el tiroteo ocurrió durante un momento de alta afluencia turística, lo que incrementó la magnitud del caos. Testigos reportaron varias detonaciones en un lapso muy breve, seguidas de escenas de pánico y una estampida mientras los visitantes intentaban resguardarse.

Identifican a Julio “N”, tirador de balacera en Teotihuacán

El perfil del hombre que abrió fuego contra los turistas ha generado debate en redes sociales. En una de las fotografías difundidas tras el tiroteo en Teotihuacán, la vestimenta del agresor es visible: camisa a cuadros, pantalón negro, botas tácticas y cubrebocas. Sobre la camiseta, una frase: “Desconéctate y autodestrúyete”. Versiones apuntan que el origen de la expresión remite a la canción “The Outsider” del grupo A Perfect Circle, mientras que miembros de la comunidad digital True Crime Community (TCC) señalan que la frase también alude a Dylan Klebold, uno de los perpetradores de la matanza de Columbine.

Teotihuacán
TEOTIHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO, 20ABRIL2026.- Un hombre de aproximadamente 30 años realizó disparos en la parte alta de la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, dejando un saldo de una mujer muerta y varios turistas heridos. La víctima mortal era de origen canadiense. El agresor se suicido tras verse acorralado por los elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional. En la zona del tiroteo se aseguro un arma, cartuchos y un cuchillo. FOTO: ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado información sobre el móvil del ataque ni detalles adicionales sobre el perfil de Julio “N”. El incidente reactiva el debate sobre las condiciones de seguridad en Teotihuacán, sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y ubicado a 50 kilómetros de Ciudad de México, sede programada para el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026. La investigación se centra en cómo un hombre armado pudo acceder a una posición elevada y abrir fuego en una zona con control de acceso. El ataque pone bajo escrutinio los protocolos de resguardo en uno de los destinos turísticos más visitados del país.

Temas Relacionados

TeotihuacánEdomexbalaceramexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 21 de abril de 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 con retrasos de hasta 15 minutos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 20 de abril?: Línea 9 con retrasos de hasta 15 minutos

Pase UAM 2026: cuántos lugares hay por carrera para Bachilleres y CONALEP

Las licenciaturas son 74 y este año se sumó la UAM Xochimilco

Pase UAM 2026: cuántos lugares hay por carrera para Bachilleres y CONALEP

Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Luego de semanas fuera de la vista pública tras el escándalo con el luchador, la ciclista Mary Carmen Rodríguez Lucero compartió historias donde agradece el respaldo de sus allegados y muestra señales de recuperación tras la agresión mediática y legal

Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Esta es la oscura letra de la canción de la playera que usaba el tirador de Teotihuacán al momento del ataque

La conmoción se apoderó de la zona arqueológica al desatarse el ataque, donde visitantes de tres países resultaron afectados mientras recorrían la Pirámide de la Luna

Esta es la oscura letra de la canción de la playera que usaba el tirador de Teotihuacán al momento del ataque
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Esposa de Alberto Del Río ‘El Patrón’ lanza misterioso mensaje tras haberlo denunciado por violencia familiar

Tyler The Creator explota contra librería de CDMX por publicar fotos suyas sin autorización: “Muy molesto”

Angélica Vale revela qué pasa con sus hijos en medio de su divorcio con Otto Padrón y las grabaciones de ‘Juego de Voces’

ENHYPEN en México: fans piden barreras entre VIP y general

Paola Núñez, Barbie de ‘Amor en Custodia’, reaparece compartiendo fotos de su boda al estilo campirano

DEPORTES

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Comisión Disciplinaria suspende a Helinho y a Turco Mohamed tras polémica en el América vs Toluca: Zendejas se salva

Qué dijo Duilio Davino del cambio de transmisión de la Selección Mexicana tras acuerdo de Concacaf

Rafa Márquez habría firmado contrato para ser entrenador de la Selección Mexicana para el ciclo mundialista 2030

América vs Atlas: cuánto costarán los boletos para la última jornada de la Liga MX

Qué es un hematoma subdural, diagnóstico de Lupita Villalobos que le impidió participar en el Supernova Génesis