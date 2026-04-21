Conductores de Ventaneando niegan crisis entre Nodal y Ángela Aguilar tras aplazamiento de su boda religiosa: “No les urge”

Los conductores desestimaron rumores sobre una crisis entre la pareja y respaldaron la decisión de aplazar la boda, afirmando que los cantantes se mantienen unidos y estables. Crédito: IG/angela_aguilar_

La decisión de posponer la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido respaldada por los conductores de Ventaneando, quienes descartaron versiones sobre supuestas crisis en la relación. Durante la más reciente emisión del programa, los panelistas coincidieron en que el aplazamiento no responde a problemas personales, sino a la necesidad de esperar un momento oportuno y seguro para celebrar el enlace.

La conductora Pati Chapoy señaló que los rumores sobre una posible separación no tienen fundamento. “Eso no existe”, expresó al referirse a las versiones que circulan en redes sociales y algunos medios del espectáculo. Mientras que Mónica Castañeda enfatizó que, tras los acontecimientos recientes en la ciudad donde planeaban casarse, resulta sensato replantear la fecha: “A mí me parece hasta necesaria la posposición de una boda después de vivir un momento así en la ciudad o en el lugar donde quieres hacer la boda”.

Los integrantes de Ventaneando insistieron en que la pareja no tiene prisa por casarse y que el cambio de fecha es una medida lógica ante la situación en el lugar elegido para la boda. (Infobae)

Por su parte, Pedro Sola compartió la percepción de sus compañeras y aseguró que la pareja atraviesa una etapa estable. “No creo que haya crisis, eso es una tontería”, afirmó. Para Sola, los motivos de la postergación obedecen a razones de seguridad y logística, no a diferencias entre Nodal y Aguilar. “Está muy peligroso y al final de cuentas no les urge”, añadió, refiriéndose al ambiente complicado en la zona donde se realizaría la ceremonia.

Pati Chapoy insistió en que la pareja mantiene una convivencia sólida. “Ya viven juntos, se aman, ¿qué más?”, comentó, descartando cualquier señal de distanciamiento. Ante la polémica generada por el video de “Un vals” que involucró indirectamente a Christian Nodal, los conductores negaron que este episodio haya afectado la relación. “¿Sería tan fuerte todo lo que ocurrió con la polémica del video como para alcanzar a que se separen? Eso es una tontería”, reiteró Pedro Sola.

El panel del programa de espectáculos aseguró que la relación entre Nodal y Ángela no enfrenta dificultades, pese a la reciente polémica, y calificó de “tontería” las versiones sobre una posible separación. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY

La conductora Mónica Garza también intervino para subrayar que la pareja no enfrenta problemas personales. “Habrá otros temas profesionales, pero en lo personal está bien. Están divinos”, aseguró, en referencia a la proyección pública que mantienen Ángela y Christian. Por último, los integrantes de Ventaneando coincidieron en que la pareja no enfrenta presiones para casarse. “No les urge”, reiteró el panel, al tiempo que subrayaron el compromiso y la estabilidad que muestran ambos artistas.

Cabe señalar que hace unos días Christian Nodal confirmó que la boda religiosa con Ángela Aguilar no se celebrará en la fecha prevista para los próximos meses, lo cual desató una gran controversia y rumores de separación: “No sé, todavía no hay fechas, simplemente se pospone. Pues realmente hasta que la situación mejore en México vamos a hacerlo”, explicó Nodal. Ángela Aguilar había anunciado en 2025 su intención de casarse por la iglesia en mayo de 2026, invitando incluso a su público.