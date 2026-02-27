Los tres alimentos que tienes en la cocina con más proteína, ideales para comer después de entrenar en el gimnasio

Un cambio físico requiere de dos elementos importantes: el gimnasio y la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de fuerza o resistencia genera microlesiones en las fibras musculares, que luego requieren nutrientes específicos para repararse y crecer. La proteína se destaca como el macronutriente esencial para ese proceso, ya que proporciona los aminoácidos necesarios para la reconstrucción muscular.

Tras una sesión en el gimnasio, consumir alimentos ricos en proteína no solo favorece la recuperación, sino que también ayuda a mantener la masa magra y a optimizar los resultados del ejercicio.

Entre la variedad de productos disponibles en una cocina, suelen encontrarse opciones que destacan por su elevado contenido proteico, accesibilidad y facilidad de preparación.

Estos alimentos, lejos de requerir una búsqueda especializada, pueden formar parte de una dieta cotidiana y resultar útiles para quienes buscan mejorar su rendimiento físico.

Huevos: proteína completa y versátil

Huevos: llenos de proteína y además prácticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo es uno de los alimentos más valorados en nutrición deportiva debido a su perfil de aminoácidos esenciales y su alta biodisponibilidad. Una unidad grande de huevo aporta aproximadamente 6 gramos de proteína, además de vitaminas y minerales relevantes.

El valor nutricional de la proteína del huevo es considerado un estándar de referencia por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Además, la clara concentra la mayor parte de la proteína, mientras que la yema aporta grasas saludables y micronutrientes. Su versatilidad facilita la incorporación en comidas rápidas tras el entrenamiento, ya sea hervidos, revueltos o en omelettes.

Atún enlatado: aporte alto y práctico

El atún de lata puede ser una forma de conseguir proteína de forma rápida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El atún enlatado es una fuente de proteína animal magra de fácil almacenamiento y preparación. Una lata estándar (aproximadamente 120 gramos escurrida) contiene cerca de 25 gramos de proteína. Este alimento también se destaca por su bajo contenido de grasa y su aporte de ácidos grasos omega-3, que contribuyen a la salud cardiovascular.

El atún puede formar parte de una colación post-entrenamiento por su practicidad y capacidad para favorecer la síntesis proteica muscular. Puede consumirse solo, en ensaladas o con vegetales, lo que lo convierte en una opción adaptable a distintas dietas.

Pollo cocido: clásico de la alimentación deportiva

El pollo es delicioso, saludable y una fuente primaria de proteína (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo es un alimento presente en la mayoría de las cocinas y ampliamente recomendado para quienes buscan incrementar el consumo de proteína sin aumentar las grasas saturadas.

Una porción de pechuga de pollo cocida (100 gramos) aporta alrededor de 31 gramos de proteína. Además, este corte es bajo en calorías y grasas, lo que lo convierte en una elección habitual entre deportistas y personas activas.

El pollo ofrece una excelente relación entre calidad proteica y facilidad de digestión, lo que lo hace idóneo para el periodo posterior al ejercicio. Su sabor neutro permite múltiples preparaciones, desde filetes a la plancha hasta integraciones en platos fríos o calientes.