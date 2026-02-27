Loret de Mola acusa a excandidato del PT de amenazarlo tras exhibirlo cantando corrido de ‘El Mencho’

El periodista Carlos Loret de Mola contradice al presidente López Obrador asegura que en su gobierno no se toma acción hasta que él dé la orden (Foto: Captura de pantalla de Twitter/@CarlosLoret)

El periodista Carlos Loret de Mola acusó a Pedro Segura Valladares, excandidato de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura de Guerrero, de amenazarlo de muerte tras exhibir un video en el que se ve al político en un evento, cantando parte de un corrido sobre el narcotraficante Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, quien fue abatido en Jalisco el domingo pasado.

Loret de Mola denunció que Segura Valladares lo amenazó durante una transmisión en vivo, a través de Facebook, en la cual el excandidato habló sobre él usando groserías y afirmando al “perro que le ladra, le da un balazo en el hocico”.

“El perro que me ladra le doy un balazo en el hocico, y al que me respeta lo respeto. Y el evento de anoche no fue homenaje para ‘El Mencho’.

“(...)¡Mira, puto Loret, yo te mantengo, puto! Si fueras vieja y estuvieras guapa, te ponía un castillo, pero ponte a trabajar, bandido, y deja de estar criticando al gobierno, que no vales pura veinte metros de riata te voy a dar", se escucha en el video de la transmisión, que mostró el periodista en su noticiero.

En el mismo video, Segura aseveró que con el corrido no buscaba rendir un homenaje a Nemesio Oseguera, sino que fue por que a él le gusta ese género musical.

“Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos, y a mí me vale madre. Yo canto, me gustan los corridos, igual que el gobierno, me gustan los corridos de, de los capos. ¿Cuál es el pedo?

“(...) Yo puedo cantar los corridos, ahorita voy a cantar los corridos aquí del Mencho, de Arturo Beltrán, y me vale madre, porque yo no soy delincuente. Pero cállate el hocico y di la verdad. Tira tu puta página y vete a sembrar chiles y jitomates. Vete a sembrar milpa, marrano, pa que seas exitoso, puerco asqueroso. Te voy a mandar a vender a Asia y deja de andar criticando aquí haciendo mamadas, güey”, continuó.

En respuesta, el comunicador calificó la amenaza como “una exhibición” del tipo de persona que es el político, señalando que en agosto pasado, Pedro Segura fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y fue liberado días después.

Cuestionó si el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el Movimiento de la Cuarta Transformación defenderán al excandidato, principalmente ante la política de libertad de expresión.

“¿El gobierno va a defender a este sujeto? ¿El Partido Verde y el PT, aliados de Morena, van a defender a este sujeto? ¿Estas son las personas a las que avalan los aliados del régimen? ¿Esto es lo que ustedes permiten y fomentan? ¿A esto se refieren la presidenta, la secretaria de Gobernación, la fiscal, cuando dicen que en México hay libertad de expresión? Ahí queda registro de las amenazas de un hombre del régimen”, puntualizó.

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), se solidarizó con Loret de Mola y llamó “payaso” a Segura, sumándose a los cuestionamientos hacia el gobierno morenista.

“Mi solidaridad con @CarlosLoret ante las amenazas recibidas, aunque provengan de payasos. Hacemos la misma pregunta que él… ¿Este Gobierno permitirá estas amenazas veladas? Es pregunta…“, escribió en su cuenta de X.