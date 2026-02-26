México

Pedro Segura, excandidato a gobernador, quiso despedir a “El Mencho” con corrido de Los Alegres del Barranco: “Yo la canto”

El episodio ocurrió en un evento gratuito organizado en su propiedad en Guerrero, tres días después de la captura y muerte del líder del CJNG

Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, protagonizó una escena controvertida al exigir que el grupo Los Alegres del Barranco interpretara un corrido en homenaje a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante un concierto privado en su rancho.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 25 de febrero de 2026, apenas tres días después de la captura y muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Segura Valladares organizó un concierto gratuito en su rancho y hotel “Vida en el Lago”, en Tepecoacuilco, región norte de Guerrero. Como parte una festividad por el Día de la Bandera, en donde también recorrió a caballo las principales calles de Iguala.

Quiso cantarle a “El Mencho”

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, subió al escenario durante un concierto en su rancho para pedir que se interpretara un corrido dedicado a “El Mencho”. (X/@SofiGarciaMX)

Por la noche, la agrupación Los Alegres del Barranco, originaria de Culiacán, fueron los encargados de cerrar el evento. Cabe recordar que dicha agrupación enfrentó una gran polémica el año pasado, cuando interpretaron su corrido “El Del Palenque” con imágenes de “El Mencho” de fondo en conciertos por Jalisco y Michoacán.

El empresario subió al escenario y solicitó insistentemente que la banda interpretara “El Del Palenque”, canción dedicada a “El Mencho”. Pavel Moreno, vocalista, respondió:

“Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, en referencia a investigaciones y sanciones previas por apología del delito, así como la revocación de sus visas estadounidenses.

Pese a la negativa, Segura Valladares tomó el micrófono y cantó la primera estrofa: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, arrancando ovaciones del público.

“Yo me la canto, tú nomás dame tono”, insistió, mientras el grupo reiteró que no podían interpretarla ni siquiera de manera instrumental.

En el evento, que se promocionó como familiar y gratuito, también se escuchó decir a Segura en otro momento: “...Corridos, es gratis, es privado y el gobierno a chingar a su madre”.

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura, empresario y político. (Captura de pantalla)

Pedro Segura Valladares es empresario hotelero y agropecuario en Guerrero, conocido tanto por sus negocios como por su actividad política.

En 2021, fue candidato a la gubernatura por la coalición PT-PVEM. En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR), acusado de delincuencia organizada y presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Un testigo protegido lo señaló como presunto facilitador de uno de sus ranchos para retener a cuatro estudiantes, aunque la acusación nunca prosperó formalmente. Tras una semana detenido, fue liberado por orden judicial por falta de pruebas.

El propio Segura denunció atentados y presiones previas a su arresto y, tras su liberación, aseguró públicamente que las acusaciones eran infundadas y producto de intereses ajenos.

En recientes declaraciones ha dejado ver su interés en volver a contender por la gubernatura, ahora bajo el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

Así fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”

Foto: Departamento de Estado de EEUU

La muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ocurrió la mañana del 22 de febrero de 2026 durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

El despliegue fue resultado de meses de inteligencia militar, coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, agencias federales y cooperación con autoridades estadounidenses. El seguimiento a un colaborador cercano a una de las parejas sentimentales del capo permitió ubicarlo en una cabaña de difícil acceso en las montañas.

Una vez confirmado el lugar, se montó un cerco con fuerzas especiales, aeronaves y drones de vigilancia. Al acercarse al refugio, los agentes federales fueron recibidos a balazos, desatándose un enfrentamiento que resultó en la muerte de ocho integrantes del CJNG y dos militares heridos.

“El Mencho” logró huir con su círculo cercano hacia una zona boscosa, pero fue interceptado tras un segundo enfrentamiento. Herido de gravedad, falleció durante el traslado aéreo a la Ciudad de México.

Sus restos fueron identificados genéticamente y permanecen bajo resguardo federal, mientras se completan los trámites de sus familiares, quienes ya reclamaron su cuerpo.

Christian Nodal vs J Balvin:

Museo del Mamut abre sus

Pepe Aguilar habla sobre tiroteo

¿Contra los argentinos? Acusan a

Monitoreo de Profeco revela variaciones
