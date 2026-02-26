México

Pedro Segura niega homenaje a “El Mencho” y explota: “Me gustan los corridos de los capos”

El empresario ha destapado sus intenciones se contender por la gubernatura de Guerrero en las próximas elecciones

La polémica surgió cuando el
La polémica surgió cuando el empresario y político pidió a Los Alegres del Barranco cantar un corrido dedicado a Rubén Oseguera Cervantes. (Capturas de pantalla)

El empresario y excandidato a gobernador de Guerrero, Pedro Segura Valladares, salió a defenderse tras la polémica generada por en un evento en el que insistió en escuchar el corrido “El del Palenque”, dedicado a Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero.

Horas después de que se viralizara su intervención durante un concierto privado en su rancho en Tepecoacuilco, Guerrero, Pedro Segura Valladares difundió un video en su cuenta de Facebook para responder a la polémica.

“Perro que me ladra le doy un balazo”

Pedro Segura Valladares, excandidato a gobernador de Guerrero, desmintió que su evento fuera un homenaje a “El Mencho” y defendió su gusto por los narcocorridos. (Facebook: Pedro Segura)

Entre groserías y amenazas contra periodistas que reportaron los hechos, el excandidato a la gubernatura de Guerrero salió a defenderse sin antes afirmar: ““Perro que me ladra le doy un balazo en el hocico”.

En su mensaje, Segura fue enfático en negar que el evento haya sido un homenaje a “El Mencho” y utilizó un tono desafiante contra sus detractores: “No sean pendejos. El evento de anoche… yo lo pagué para mí“, afirmó.

A lo largo del video, arremetió contra periodistas y medios, dirigiendo insultos y descalificaciones directas, en particular contra periodistas de Latinus y Proceso.

Pedro Segura defendió abiertamente su gusto a escuchar y cantar narcocorridos, asegurando que es una preferencia musical personal y que no implica vínculo alguno con la delincuencia.

“Me gustan los corridos, igual que al gobierno, me gustan los corridos de los capos, ¿cuál es el pedo?“, cuestionó, tras afirmar que puede cantar corridos de “El Mencho” y de Arturo Beltrán Leyva si así lo quiere.

Enfatizó que nunca conoció a Rubén Oseguera Cervantes, ni tuvo relación con él ni con el narcotráfico: “Nunca conocí al Mencho, nunca lo saludé, nunca lo miré, y ahí están chingando la madre”.

Pedro Segura defendió su gusto por los narcocorridos, tras viralizarse el video donde insiste en escuchar el tema “El del Palenque” durante un concierto privado. (Facenook: Pedro Segura)

Añadió que puede contratar a cualquier agrupación y tocar cualquier música en sus eventos privados: “Fue gusto para mí, el que paga, manda. Y puedo tener aquí a Los Tucanes cantando narcocorridos, y yo no soy narco... Y les pago, porque mi dinero es limpio”, subrayó.

Lo que ocurrió en el evento

La polémica se originó la noche del 25 de febrero, cuando Pedro Segura organizó un concierto gratuito en su rancho y hotel “Vida en el Lago”, en Tepecoacuilco, Guerrero, tres días después de la muerte de “El Mencho”.

El evento, enmarcado en la celebración del Día de la Bandera, incluyó un recorrido a caballo por las calles de Iguala, donde Segura fue recibido entre vítores y saludos de simpatizantes.

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, subió al escenario durante un concierto en su rancho para pedir que se interpretara un corrido dedicado a “El Mencho”. (X/@SofiGarciaMX)

Durante el concierto, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco, conocida por su repertorio de corridos, fue la encargada de cerrar la velada. En pleno escenario, Segura pidió reiteradamente que interpretaran “El del Palenque”, un corrido dedicado a Rubén Oseguera Cervantes.

Pavel Moreno, vocalista, le respondió: “Lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, refiriéndose a sanciones y procesos judiciales previos por apología del delito.

Ante la negativa del grupo, Segura tomó el micrófono y entonó la primera estrofa: “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, entre aplausos y vítores del público.

“Yo me la canto, tú nomás dame tono”, insistió, mientras Los Alegres del Barranco reiteraron su negativa a tocar el tema. En otro momento, el empresario recalcó ante los asistentes: “...Corridos, es gratis, es privado y el gobierno a chingar a su madre”.

¿Quién es Pedro Segura?

Pedro Segura, empresario y político.
Pedro Segura, empresario y político. (Captura de pantalla)

Pedro Segura Valladares es empresario hotelero y agropecuario, con trayectoria política en Guerrero. En 2021, fue candidato a la gubernatura por la coalición PT-PVEM.

En agosto de 2025, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de delincuencia organizada y presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aunque fue liberado por falta de pruebas.

