Asesinan a madre buscadora en Mazatlán, fue atacada con arma punzocortante

La FGE ya investiga el hecho. (Foto cortesía PNC)

La mañana de este viernes, Rubí Patricia, una mujer que fue identificada como integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, de madres buscadoras, fue localizada sin vida en el fraccionamiento Jabalíes, en Mazatlán, Sinaloa, lugar en el que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llevó a cabo su conferencia de prensa matutina.

El cuerpo de la mujer fue localizado al interior de un domicilio ubicado sobre la avenida Santa Rosa, en las inmediaciones del libramiento Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Según medios locales, la activista fue atacada con un arma blanca, con la que fue degollada. Su cuerpo fue localizado en la sala de a vivienda, en medio de un charco de sangre.

Rubí Paricia era conocida en la comunidad por su labor incansable en la localización de personas desaparecidas en la zona sur del estado.

FGE investiga el caso

La Fiscalía General del Estado, por medio de un comunicado, confirmó el hecho, y señaló que al lugar se presentaron elemntos de la Policía de Investigación, así como personal de la Dirección de Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes para el procesamiento del lugar. El inmueble, se informó, fue asegurado conforme a los protocolos establecidos.

La mujer fue atacada con un arma punzocortante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer, expuso la FGE, presentaba lesiones en diversas partes del cuerpo provocadas por un arma punzocortante.

“La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que sucedió”, concluyó.

Colectivo Sabuesos Guerreras se pronuncia sobre el caso

Por su parte, Sabuesos guereras, un colectivo de madres buscadoras, emitió un comunicado en su cuenta de Facebook sobre el hecho.

Señalaron que el asesinato de Rubí Patricia, ocurrido en el contexto de la visita de Sheinbaum a la entidad, no solo es una tragedia individual, sino un desafío directo al Estado y una “bofetada” a la seguridad nacional.

Se señaló que el asesinato de una madre buscadora en plena gira de la presidencia en Sinaloa, es un mensaje de impunidad absoluta por parte de los responsables.

Sheinbaum llevó a cabo su conferencia de prensa matutina en Mazatlán este viernes, donde ocurrió el crimen. (Gobierno de México)

Se preguntaron por qué la mujer no tenía seguridad a pesar de ser identificada como madre buscadora activa, y que, mientras se anunciaban avances o cifras en reuniones oficiales, en las calles de Mazatlán asesinaban a quien hace el trabajo que la Comisión Nacional de Búsqueda debería hacer.

Se aseguró que no se podía hablar de paz ni de avances mientras la sangre de una madre buscadora esté fresca y que el posicionamiento debía exigir que Sheinbaum no abandone Sinaloa sin dar una respuesta contundente a ese feminicidio.

Para las madres buscadores, se expuso en el comunicado, el mensaje era de que nadie las cuidaba. Lamentaron la muerte de su compañera.