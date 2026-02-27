Homicidio doloso bajó 50% en Sinaloa en seis meses tras repunte de junio

Marcela Figueroa reportó que el homicidio doloso en Sinaloa bajó 50% en seis meses. | YouTube Claudia Sheinbaum

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Sinaloa disminuyó un 50% en los últimos seis meses, luego de que se presentó un repunte en junio del 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, recordó que en septiembre del 2024, el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad tuvo un aumento al pasar de 1.42 en agosto a 5.87 en octubre de ese año, tras la detención de los narcotraficantes Joaquín Guzmán López e Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

Sin embargo, en los meses posteriores hubo una disminución estable hasta junio del 2025, cuando se registró un incremento con 6.90 homicidios diarios.

Información en desarrollo...