México

Madres Buscadoras se deslindan de noticia falsa sobre negativa a entregar cuerpo de “El Mencho”

Colectivos destacaron que no buscan venganza, pues su único interés es encontrar a sus familiares desaparecidos

Guardar
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho".
Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho". (Anayeli Tapia/Infobae)

Las organizaciones Madres Buscadoras de Jalisco y Madres Buscadoras de Sonora rechazaron públicamente la información que circula en redes sociales en la que se les atribuye una supuesta postura en contra de entregar los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a su familia. Ambas agrupaciones se deslindaron de manera categórica de dichas versiones y denunciaron que se trata de contenido falso que no representa su causa ni sus principios.

En un comunicado oficial, Madres Buscadoras de Jalisco aclaró que no ha solicitado ni respaldado ninguna acción relacionada con impedir la entrega del cuerpo del presunto líder criminal a sus familiares. “Nos deslindamos completamente de cualquier publicación, postura o información difundida por otros colectivos o personas ajenas a nuestra organización, en la cual se afirma que solicitamos o apoyamos que no se entregue el cuerpo a la familia del Sr. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho”, señalaron.

El colectivo subrayó que dicha postura no solo es falsa, sino que contradice el eje central de su movimiento, basado en el humanismo, la dignidad y la justicia. Las madres buscadoras recordaron que su lucha está enfocada en localizar a personas desaparecidas y acompañar a las familias en el proceso de recuperar a sus seres queridos, sin distinción alguna.

El colectivo de Madres Buscadoras
El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco rechazó públicamente la noticia falsa que circula en redes. Foto: (Madres Buscadoras de Jalisco)

“Nosotras luchamos para que todas las personas regresen a casa. Creemos que toda familia tiene derecho a recuperar a su ser querido, sin importar las circunstancias, y que corresponde únicamente a las autoridades actuar conforme a la ley”, expresaron.

Asimismo, denunciaron el uso indebido de imágenes en las que aparecen personas portando el nombre y el logotipo de la agrupación para ilustrar la noticia falsa.

De acuerdo con el colectivo, este tipo de acciones contribuyen a la desinformación y afectan la credibilidad de su trabajo, además de generar confusión en la sociedad. Por ello, hicieron un llamado a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a no difundir información no verificada ni atribuirles posturas incorrectas.

No buscamos venganza, buscamos verdad, justicia y el derecho de cada familia a cerrar un ciclo con dignidad”, reiteraron en el comunicado, enfatizando que su causa no está motivada por intereses políticos ni por confrontaciones, sino por el derecho de las familias a encontrar a sus desaparecidos.

Por su parte, Madres Buscadoras de Sonora respaldó la postura de su organización homóloga. En una transmisión en redes sociales, la activista Ceci Flores lamentó que este tipo de publicaciones falsas dañen la labor de los colectivos y los expongan a señalamientos innecesarios.

Ambos colectivos destacaron que su
Ambos colectivos destacaron que su único interés es encontrar a sus desaparecidos. Crédito: Cuartoscuro

“Nosotros nos deslindamos de cualquier petición que se haga en nuestro nombre. No tenemos por qué meternos en los temas de las autoridades”, afirmó.

Flores también hizo un llamado a que se detenga la difusión de la información errónea y reiteró que las madres buscadoras únicamente desean continuar con su labor sin conflictos con autoridades, grupos delictivos o la sociedad.

“Las madres solamente queremos buscar y encontrar a nuestros desaparecidos sin tener problemas ni con cárteles, ni con autoridades ni con la sociedad. Déjennos solamente hacer nuestra búsqueda. Lo único que queremos es buscar el derecho de nuestros desaparecidos de volver a casa”, expresó.

Ambos colectivos coincidieron en que cualquier información oficial será difundida exclusivamente a través de sus canales institucionales, y reiteraron que todas las familias, sin excepción, tienen derecho a recuperar a sus seres queridos y despedirlos con dignidad.

Temas Relacionados

Madres Buscadoras de JaliscoMadres Buscadoras de SonoraEl MenchoNemesio Oseguera CervantesPersonas desaparecidasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

El sorteo de Chispazo se lleva a cabo dos ocasiones al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

¿Quieres saber quiénes ganaron en

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

La ausencia del prometedor lanzador derecho complica la labor de Benjamín Gil, quien deberá ajustar la estrategia de abridores mexicanos

Una baja más para México

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Fueron capturados en flagrancia tras la muerte del líder del CJNG

Imputan a 13 personas tras

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

La violencia contra músicos del regional mexicano sumó un nuevo caso tras el asesinato del acordeonista de Grupo Arraigado

Asesinan al acordeonista de Grupo

UNAM explica cómo funciona la felicidad en el cerebro

Investigaciones recientes han identificado que las sensaciones agradables se originan en regiones cerebrales específicas, desplazando la idea tradicional de que el corazón es el centro de las emociones positivas

UNAM explica cómo funciona la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Imputan a 13 personas tras

Imputan a 13 personas tras ser capturadas en bloqueos por la muerte de El Mencho en Jalisco

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Cuatro sujetos fueron vinculados a proceso por el asesinato del cantante de narcocorridos AfroSan en CDMX

Detienen a miembro del CJNG en Texas: es originario de Belice

Acusan de terrorismo a los arrestados durante hechos violentos en Guanajuato tras abatimiento de “El Mencho”

ENTRETENIMIENTO

Asesinan al acordeonista de Grupo

Asesinan al acordeonista de Grupo Arraigado en Culiacán, Sinaloa

Revelan precios de boletos para gira de Kenia Os en Monterrey: esto podrían costar para CDMX

Shakira en el Zócalo: CDMX anuncia operativo contra la venta de bebidas alcohólicas en la zona

Emiliano Aguilar denuncia amenazas de muerte y asegura que ya citó a su acosador

Rauw Alejandro niega haber escrito frase sobre Nodal, aclara relación con Cazzu y se defiende de críticas por “Rosita”

DEPORTES

Una baja más para México

Una baja más para México en el Clásico Mundial de Béisbol: Taj Bradley no jugará y deja con pocas opciones para su reemplazo

Turco Mohamed explota contra la Selección Mexicana por la planeación de sus duelos amistosos: “No piensan en los clubes”

El objetivo de Brandon Moreno en la UFC antes de retirarse de las artes marciales: “Es la única razón por la que sigo”

Luto en el béisbol mexicano tras el fallecimiento de una de sus figuras, hijo de miembro del Salón de la Fama

México vs Islandia: rinden homenaje a elementos de las fuerzas armadas que murieron en operativo contra El Mencho