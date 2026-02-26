Madres Buscadoras se deslindan de noticia falsa sobre negativa a entregar cuerpo de “El Mencho”

Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho". (Anayeli Tapia/Infobae)

Las organizaciones Madres Buscadoras de Jalisco y Madres Buscadoras de Sonora rechazaron públicamente la información que circula en redes sociales en la que se les atribuye una supuesta postura en contra de entregar los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a su familia. Ambas agrupaciones se deslindaron de manera categórica de dichas versiones y denunciaron que se trata de contenido falso que no representa su causa ni sus principios.

En un comunicado oficial, Madres Buscadoras de Jalisco aclaró que no ha solicitado ni respaldado ninguna acción relacionada con impedir la entrega del cuerpo del presunto líder criminal a sus familiares. “Nos deslindamos completamente de cualquier publicación, postura o información difundida por otros colectivos o personas ajenas a nuestra organización, en la cual se afirma que solicitamos o apoyamos que no se entregue el cuerpo a la familia del Sr. Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho”, señalaron.

El colectivo subrayó que dicha postura no solo es falsa, sino que contradice el eje central de su movimiento, basado en el humanismo, la dignidad y la justicia. Las madres buscadoras recordaron que su lucha está enfocada en localizar a personas desaparecidas y acompañar a las familias en el proceso de recuperar a sus seres queridos, sin distinción alguna.

El colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco rechazó públicamente la noticia falsa que circula en redes. Foto: (Madres Buscadoras de Jalisco)

“Nosotras luchamos para que todas las personas regresen a casa. Creemos que toda familia tiene derecho a recuperar a su ser querido, sin importar las circunstancias, y que corresponde únicamente a las autoridades actuar conforme a la ley”, expresaron.

Asimismo, denunciaron el uso indebido de imágenes en las que aparecen personas portando el nombre y el logotipo de la agrupación para ilustrar la noticia falsa.

De acuerdo con el colectivo, este tipo de acciones contribuyen a la desinformación y afectan la credibilidad de su trabajo, además de generar confusión en la sociedad. Por ello, hicieron un llamado a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales a no difundir información no verificada ni atribuirles posturas incorrectas.

“No buscamos venganza, buscamos verdad, justicia y el derecho de cada familia a cerrar un ciclo con dignidad”, reiteraron en el comunicado, enfatizando que su causa no está motivada por intereses políticos ni por confrontaciones, sino por el derecho de las familias a encontrar a sus desaparecidos.

Por su parte, Madres Buscadoras de Sonora respaldó la postura de su organización homóloga. En una transmisión en redes sociales, la activista Ceci Flores lamentó que este tipo de publicaciones falsas dañen la labor de los colectivos y los expongan a señalamientos innecesarios.

Ambos colectivos destacaron que su único interés es encontrar a sus desaparecidos. Crédito: Cuartoscuro

“Nosotros nos deslindamos de cualquier petición que se haga en nuestro nombre. No tenemos por qué meternos en los temas de las autoridades”, afirmó.

Flores también hizo un llamado a que se detenga la difusión de la información errónea y reiteró que las madres buscadoras únicamente desean continuar con su labor sin conflictos con autoridades, grupos delictivos o la sociedad.

“Las madres solamente queremos buscar y encontrar a nuestros desaparecidos sin tener problemas ni con cárteles, ni con autoridades ni con la sociedad. Déjennos solamente hacer nuestra búsqueda. Lo único que queremos es buscar el derecho de nuestros desaparecidos de volver a casa”, expresó.

Ambos colectivos coincidieron en que cualquier información oficial será difundida exclusivamente a través de sus canales institucionales, y reiteraron que todas las familias, sin excepción, tienen derecho a recuperar a sus seres queridos y despedirlos con dignidad.