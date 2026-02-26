México

Sergio Mayer se arrepiente de entrar a La Casa de los Famosos tras perder sus derechos en Morena

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un procedimiento al considerar que la licencia del legislador causó un impacto negativo en la imagen del partido

El reconocido actor y personalidad, Sergio Mayer, en una imagen promocional para La casa de los famosos, el popular reality show de Telemundo. (Infobae México / Jovani Pérez)

Un día después de que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) anunció la suspensión de derechos al diputado federal Sergio Mayer Breton, el participante de La Casa de los Famosos de Telemundo manifestó dudas y signos de arrepentimiento por haber solicitado licencia al Congreso para integrarse al reality show.

El miércoles, portavoces de Morena anunciaron que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) suspendió temporalmente los derechos de partido del legislador.

Portavoces indicaron que el procedimiento se inició al considerar que las acciones de su militante generaron confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes, según detalla el expediente de oficio CNHJ-CM-068/2026.

Luis Morales Flores es el suplente de Sergio Mayer (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (X/@MoralesFloresL)

Sergio Mayer da señales de arrepentimiento

Dentro del programa de telerrealidad, Sergio Mayer ha participado en discusiones con otros habitantes. Durante una charla con otras celebridades, admitió sentirse arrepentido de haber aceptado participar en el proyecto: “En lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir”.

Consideró que, a diferencia de otros formatos, la actual versión de LCDLF propiciaba los desencuentros entre habitantes: “Yo sabía que este es un concepto maravilloso y la gente no tiene por qué estar tragando basura, porque les estamos dando de tragar basura”.

“Y utilizo el término tragar porque se los estamos embutiendo, porque una cosa es que consuman el contenido y otra cosa, los estamos confundiendo”.
Sergio Mayer se dijo arrepentido. (Captura de pantalla / X)

¿Qué pasará cuando Sergio Mayer deje ‘LCDLF’?

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia subrayó que la suspensión de derechos de partido es una medida temporal que se mantendrá durante el tiempo que dure la evaluación del caso de Sergio Mayer.

En su reporte, se establece el impacto negativo a la imagen de Morena que causó la decisión del legislador:

“El hecho de separarse del encargo de representación popular para participar en una actividad de carácter mediático y de naturaleza personal, aun cuando exista una suplencia legal, puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo, al generar la percepción de que el mandato conferido por la ciudadanía puede subordinarse a proyectos individuales”.

Todas las controversias de Sergio Mayer

Las polémicas recientes de Sergio Mayer han generado tensiones significativas dentro de Morena, especialmente entre finales de 2024 y principios de 2026.

1. Licencia para participar en “La Casa de los Famosos” (Febrero 2026)

Esta es la polémica más reciente y de mayor impacto. El 17 de febrero de 2026, Mayer solicitó una licencia indefinida a su cargo como diputado federal para integrarse al reality show.

Contexto: La decisión fue duramente criticada por abandonar la Cámara de Diputados en un momento relevante de la agenda legislativa.

  • Consecuencia partidista: La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena decidió suspender sus derechos partidarios de forma temporal el 24 de febrero de 2026, argumentando que su conducta genera una “imagen negativa” y contraviene los principios éticos del partido.

2. El “bailongo” en San Lázaro (Octubre 2025)

Mayer organizó un evento con la Sonora Santanera dentro del recinto legislativo de San Lázaro, el cual terminó en un baile que fue bautizado mediáticamente como el “bailongo”.

  • Contexto: El evento fue cuestionado por realizarse mientras varias regiones del país (Veracruz, Hidalgo y Puebla) enfrentaban emergencias por lluvias e inundaciones. Legisladores de su propia bancada y opositores señalaron la falta de sensibilidad y el uso inapropiado del espacio institucional para fines de espectáculo.
(X: @SergioMayerb)

3. Abstención en la Reforma contra el Nepotismo (Marzo 2025)

En marzo de 2025, Mayer generó fricciones directas con su bancada al abstenerse en la votación sobre el aplazamiento de la reforma contra el nepotismo.

  • Contexto: Morena buscaba una postura unificada, y su abstención fue vista como una falta de disciplina y compromiso con la agenda del movimiento, lo que reavivó los cuestionamientos sobre su lealtad política.

4. Errores públicos y falta de rigor legislativo (2024 - 2025)

A lo largo de su gestión, ha enfrentado críticas por desconocimiento técnico de las reformas que se votan.

  • Contexto: Se le cuestionó por confundir públicamente la discusión de la reforma al Poder Judicial con una supuesta reforma al “Poder Legislativo”. Su suplente, Luis Morales Flores, ha declarado abiertamente que Mayer “no tiene idea de las reformas que se están votando” y que no representa adecuadamente a Morena.

5. Antecedentes de su designación (2024)

Desde el inicio de la actual legislatura, sectores de la base de Morena protestaron por su designación como diputado plurinominal.

  • Contexto: Se le acusó de ser un “chapulín” (cambiar de bando o intereses) y de desplazar a perfiles con mayor trayectoria dentro del movimiento. Además, su participación previa en movilizaciones de la “Marea Rosa” (asociada a la oposición) generó una desconfianza constante entre la militancia.

