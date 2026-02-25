Morena suspende los derechos partidistas de Sergio Mayer

Sergio Mayer sorprende al ingresar como habitante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo luego de rumores sobre su participación. (Cuarto Oscuro / RS)

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena decidió suspender los derechos partidarios del diputado federal con licencia, Sergio Mayer Bretón, quien solicitó licencia para participar en el programa La Casa de los Famosos de Telemundo.

¿Por qué Morena suspendió los derechos partidistas de Sergio Mayer?

El órgano interno justificó la medida al advertir que la visibilidad del caso, junto con las reacciones mediáticas y sociales registradas, provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes.

De acuerdo con el expediente de oficio CNHJ-CM-068/2026, la separación del cargo para intervenir en un proyecto televisivo constituye, según los comisionados, una posible infracción al Estatuto de Morena y a los lineamientos éticos exigidos a militantes y funcionarios electos.

Sergio Mayer dejó a un lado su curul para irse a un programa de televisión. (Fotos: Telemundo/ Instagram/ Sergio Mayer)

La comisión consideró que, aun existiendo suplencia legal, alejarse del mandato popular para realizar actividades mediáticas de índole personal podría percibirse como una subordinación del interés colectivo a fines individuales.

Agregó que la continuidad sin restricciones de Sergio Mayer Bretón en sus prerrogativas partidarias, mientras se desarrolla el procedimiento, “podría generar una percepción pública de tolerancia o aquiescencia frente a conductas presuntamente contrarias a nuestros principios y valores, con el consecuente riesgo de producir daños de difícil o imposible reparación a la imagen, credibilidad y cohesión interna del instituto político”, según la resolución avalada por los cinco integrantes de la CNHJ.

¿Cuánto durará el castigo y qué sigue en el proceso?

La suspensión de derechos partidistas es una medida cautelar temporal, adoptada mientras la CNHJ analiza la posible falta grave cometida por Mayer.

Sergio Mayer podría ganar hasta 7 millones de pesos por su participación en el reality. (Foto: Telemundo)

El procedimiento sancionador se inició de oficio, aunque también fue apoyado por denuncias presentadas por militantes del partido. La CNHJ subrayó que los representantes populares de Morena tienen una “obligación reforzada” para actuar con probidad, legalidad y ejemplaridad, preservando la buena imagen, credibilidad y legitimidad del partido frente a la ciudadanía.

El expediente cita textualmente: “El hecho de separarse del encargo de representación popular para participar en una actividad de carácter mediático y de naturaleza personal, aun cuando exista una suplencia legal, puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo, al generar la percepción de que el mandato conferido por la ciudadanía puede subordinarse a proyectos individuales”.

La medida cautelar, señala el documento, es “idónea, necesaria y proporcional”, y se mantendrá mientras dure el procedimiento, que podría tomar semanas o meses.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

En el aspecto económico, se ha reportado que Mayer no sólo compite por un premio de 200 mil dólares (alrededor de 3.4 millones de pesos mexicanos), sino que la producción de Endemol-Telemundo le paga una cantidad estimada de 400 mil pesos semanales por su permanencia en el reality. De no salir antes de la final, podría percibir más de siete millones de pesos sin necesidad de ganar el concurso.

La comisión ordenó a la Secretaría de Organización la suspensión inmediata de Mayer en el Padrón de Afiliados mientras se resuelve su situación definitiva. También se involucró a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional en el seguimiento del caso.

Sergio Mayer como legislador: faltas, bajo rendimiento y polémicas en Morena

Sergio Mayer solicitó licencia indefinida a la Cámara de Diputados el 17 de febrero de 2026 para unirse al reality, dejando su curul al suplente Luis Morales Flores.

(La Granja VIP // Crédito: Cuartoscuro)

La licencia se otorgó en un contexto en el que el legislador acumulaba 53 inasistencias justificadas en 62 sesiones durante la actual legislatura, y su actividad parlamentaria había sido mínima: sólo presentó dos iniciativas en el último año, ambas aún en trámite.

La carrera legislativa de Mayer ha estado marcada por diversas polémicas. Entre ellas, destaca su bajo nivel de asistencia al recinto, el uso frecuente de recursos como el salón de belleza de la Cámara e incluso solicitudes para que los peinadores acudieran a su domicilio particular, según ha ventilado la periodista Maru Rojas.

Además, fue protagonista de controversias como el homenaje a la Sonora Santanera en plena emergencia nacional por inundaciones en el sureste del país. Además, estuvo asistiendo a las galas de la última temporada de La Casa de los Famosos México y La Granja, éste último donde participó su hijo Sergio Mayer Mori.

El actuar del exGaribaldi ha desatado una oleada de reacciones, tanto en redes sociales, como de ciudadanos y políticos. En ese contexto, uno de los que se pronunció fue Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, quien llamó a revisar y fortalecer los criterios para elegir a sus futuros candidatos: “Morena deberá esforzarse más para revisar los perfiles de aspirantes y poner filtros en la selección de futuros legisladores”, afirmó.