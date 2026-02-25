Procesan a “El Sapo” generador de violencia ligado al Cártel del Golfo

Los cuatro detenidos serían integrantes del grupo criminal (Defensa)

Las autoridades informaron sobre la situación legal de cuatro sujetos detenidos en Tamaulipas, quienes son identificados como presuntos integrantes del Cártel del Golfo.

El 24 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la medida de vinculación a proceso y de prisión preventiva en contra de Serapio “N”, Armando “N”, Christian “N” y Juan “N”.

A dichos hombres se les investiga por su presunta responsabilidad en delitos de contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo en la hipótesis de posesión con fines de comercio de marihuana y clorhidrato de metanfetamina; posesión de cartuchos, cargadores y portación de arma de fuego, todo de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

“El Sapo” entre los detenidos

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy destaca que los sujetos mencionados serían integrantes de un grupo criminal. Cabe destacar que los registros de Infobae México indican que Serapio “N”, un sujeto apodado El Sapo, sería miembro de la célula denominada Los Rojos, del Cártel del Golfo.

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

Los cuatro individuos fueron asegurados por integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el poblado de Estación Manuel, municipio de González.

De igual manera, los militares aseguraron clorhidrato de metanfetamina, marihuana, una granada de mano de fragmentación, cinco armas de fuego, cargadores y 380 cartuchos, indicios que fueron hallados en una camioneta de color negro.

Cumplen la medida de prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones con residencia en Altamira y fue determinado un plazo de cuatro meses para las averiguaciones correspondientes.

Vinculan a proceso a operador financiero y líder del Cártel del Golfo

Por su parte, el pasado 12 de febrero fue informada la vinculación a proceso en contra de José Ignacio “N”, alias Nacho Vega, un hombre identificado como líder y operador financiero del Cártel del Golfo, fue vinculado a proceso.

Foto: @GabSeguridadMX

Dicho hombre es investigado por su presunta responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos, material de uso exclusivo de las fuerzas armadas. se le relaciona con con actividades de tráfico de armas, de narcóticos, así como lavado de dinero.

Nacho Vega fue capturado en Tamaulipas y posteriormente enviado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”, una prisión de máxima seguridad ubicada en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, pues fue identificado como un objetivo prioritario para las autoridades.

La captura de Nacho Vega fue realizada en Matamoros y anunciada el pasado 20 de enero. Dicho sujeto fue asegurado junto con un par de armas de fuego largas, un cargador abastecido con 100 cartuchos, un vehículo y un celular.