‘El Mencho’ fue identificado genéticamente, informa la FGR: investigan hechos violentos en 14 estados

Personal de la FGR realiza diligencias y necropsias a los cuerpos trasladados a la Ciudad de México tras el operativo en Tapalpa.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el cuerpo de Rubén “N”, presuntamente identificado como Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue identificado genéticamente por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), luego del operativo registrado en el poblado de Tapalpa, Jalisco.

La dependencia informó que lleva a cabo diligencias por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con investigaciones que se extienden a 14 estados del país.

Captura de pantalla de la cuenta de X de la Fiscalía General de la República

Arsenal y detenidos

Elementos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) un arsenal que incluye fusiles con accesorios lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, granadas y granadas de mortero. También fueron presentados dos presuntos integrantes de una organización criminal, cuya situación jurídica será resuelta conforme a derecho.

Necropsias e identificación de víctimas

El Ministerio Público Federal (MPF) ordenó necropsias y diligencias de reconocimiento a los cuerpos de tres personas que fallecieron durante su traslado a la Ciudad de México. Personal ministerial, pericial y de la Policía Federal Ministerial (PFM) se trasladó a Tapalpa para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que perdieron la vida en el lugar de los hechos.

57 carpetas de investigación en 14 estados

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) inició 57 carpetas de investigación derivadas de los actos violentos registrados en diversas entidades tras el operativo, 37 de ellas correspondientes al estado de Jalisco.

La FGR señaló que continuará con los trabajos de investigación y mantendrá informada a la opinión pública en la medida en que el debido proceso lo permita.

Confirmación oficial y destino de los restos

Durante la Conferencia del Pueblo del día de hoy, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la plena identificación del cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, menos de 24 horas después del operativo. Ante los cuestionamientos sobre el destino de los restos, el funcionario explicó que el procedimiento habitual es entregarlos a los familiares que los reclamen, lo cual aplicaría también para los integrantes de su escolta muertos durante la operación.

García Harfuch detalló que dos hombres acompañaban a “El Mencho” en el traslado aéreo hacia la Ciudad de México: uno formaba parte de su escolta personal y el otro, conocido como “El Tuli”, era un operador de mando dentro del CJNG que falleció cerca de Autlán.

El anuncio se realizó durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respondió a los cuestionamientos sobre el destino de los cuerpos. (Facebook)

El operativo y la ola de violencia

El domingo 22 de febrero, fuerzas especiales del Ejército mexicano, con apoyo de información de autoridades estadounidenses, abatieron a Oseguera Cervantes “El Mencho” en la sierra de Tapalpa. La operación involucró a la Fuerza Aérea Mexicana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia FGR, poniendo fin a más de tres décadas de actividad criminal con presencia en más de 25 estados y 40 países.

La caída del líder del CJNG desató una respuesta violenta inmediata: bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados. En la zona metropolitana de Guadalajara se registraron más de 30 puntos de bloqueo, lo que llevó a la suspensión de actividades y la cancelación de vuelos en Jalisco y Puerto Vallarta. Tanto Estados Unidos como Canadá emitieron alertas para sus ciudadanos ante la escalada de violencia.