Capturan al “Sapo”, integrante de Los Rojos del Cártel del Golfo y generador de violencia en Tamaulipas

Foto: Defensa

Serapio “N”, alias “Sapo” o el “R-105″, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) junto a tres hombres pertenecientes a un grupo criminal en el estado de Tamaulipas.

Su captura se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia en inmediaciones del municipio de Aldama, donde integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con agentes del Ejército Mexicano, los detuvieron.

Como resultado de la acción, las autoridades les aseguraron lo siguiente:

5 armas de fuego (3 largas y 2 cortas).

7 cargadores

220 cartuchos

1 granada de fragmentación

1 vehículo

De acuerdo con las autoridades federales, Serapio “N” es identificado como integrante de la célula de Los Rojos del Cártel del Golfo. Además, es considerado como el principal generador de violencia en el municipio de Aldama.

El “Sapo” contaba con una orden de aprehensión girada por parte del Gobierno de México, por lo que la Defensa destacó su detención como un avance “significativo dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.

Los cuatro detenidos, identificados como integrantes de Los Rojos, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes junto con lo asegurado para que se determine su situación jurídica.

Las facciones que integran al Cártel del Golfo

El Cártel del Golfo mantiene una fuerte presencia en la zona este del país. (Infobae México/Jovani Pérez)

El Cártel del Golfo es uno de los grupos criminales más antiguos del país, el cual comenzó a finales de los años 80 bajo el control de Juan García Ábrego, esto tras la muerte de su tío, Juan Nepomuceno Guerra, quien controlaba el tráfico de sustancias alcohólicas y otras actividades ilícitas.

Luego de la caída Osiel Cárdenas Guillén, esta organización criminal comenzó a fragmentarse en células conocidas como los Ciclones, Escorpiones, los Rojos, Metros y las Panteras, los cuales controlan la frontera para traficar drogas, armas y migrantes.

En Tamaulipas, bastión de la organización criminal, se encuentran las cinco facciones en las que se dividió.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, la célula de Los Rojos tienen presencia en las ciudades de Altamira, Ciudad Madero y Tampico, ubicados al sur de la entidad. En lo que respecta a los Ciclones y Escorpiones, se encuentran en Victoria, San Fernando, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Cinco integrantes de Grupo Fugitivo fueron asesinados luego de ser contratados para una fiesta privada organizada por una célula del Cártel del Golfo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Los datos también señalan que los Metros comparten Reynosa junto a las dos células antes mencionadas, además de tener presencia en Miguel Alemán, Mier y Camargo.

Por su parte, la célula de los Panteras mantiene presencia en Abasolo, Soto de la Marina, Aldama y González.

De acuerdo con el mapa realizado por la misma agencia, en el estado también se encuentran dos grupos escindidos de Los Zetas, antiguo brazo armado del Cártel del Golfo, los cuales son conocidos como Cártel del Noreste y Zetas Vieja Escuela.

El primer grupo mantiene presencia en Río Bravo, Valle Hermoso, San Fernando, El Mante y Victoria. Asimismo, el segundo grupo se encuentra en El Mante, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Camargo, Reynosa y Río Bravo.