México

Bombones fríos de avena y dulce de leche: el snack que aporta fibra y energía

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

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Un plato de cerámica con bombones fríos cubiertos de coco rallado sobre una mesa de madera, con un camino de tela y el fondo desenfocado de un comedor.
Un plato de cerámica con bombones fríos cubiertos de coco rallado se encuentra en una mesa de madera, listos para ser disfrutados en un ambiente familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay sabores que no pasan de moda y uno de ellos es el dulce de leche, especialmente cuando se combina con avena y se transforma en un bocado irresistible.

Estos bombones fríos de avena y dulce de leche son la solución perfecta cuando buscás algo goloso, fácil y rápido, sin prender el horno.

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En muchas familias del NEA, estos bombones se preparan para cumpleaños, meriendas o como postre de verano. Son ideales para cocinar con chicos y tener siempre listos en el freezer, listos para calmar antojos de algo dulce y casero.

Receta de bombones fríos de avena y dulce de leche

Los bombones fríos de avena y dulce de leche son bolitas hechas con avena instantánea, dulce de leche, cacao y un toque de leche, pasadas por coco rallado. No llevan cocción, sólo frío, y se preparan en minutos con ingredientes que todos tenemos en casa .

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Frío: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 tazas de avena instantánea
  2. 5 cucharadas de dulce de leche (no hace falta repostero)
  3. 4 cucharadas de cacao con azúcar
  4. 3 o 4 cucharadas de leche líquida
  5. Coco rallado, cantidad necesaria para rebozar
Primer plano de bombones de dulce de leche y cacao en una fuente de vidrio sobre una rejilla de freezer, con vapor frío elevándose en el fondo.
Delicados bombones de dulce de leche y cacao reposan en una fuente de vidrio dentro de un freezer abierto, rodeados de vapor frío, creando una imagen tentadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer bombones fríos de avena y dulce de leche, paso a paso

  1. Colocar la avena en un bol grande, esparciéndola bien.
  2. Agregar el dulce de leche, el cacao y la leche.
  3. Mezclar con cuchara de madera o espátula (también podés usar tenedor si no tenés otra cosa) hasta integrar todo.
  4. Tomar porciones y formar bolitas con las manos.
  5. Pasar cada bombón por coco rallado, cubriendo bien toda la superficie.
  6. Llevar al freezer por 20-30 minutos, hasta que estén firmes (deben quedar semiblandos, no congelados).
  7. Servir fríos y disfrutar.

Consejos técnicos:

  • Agregá la leche de a poco para evitar que la mezcla quede líquida.
  • Si la mezcla está muy pegajosa, sumá un poco más de avena.
  • El tamaño ideal es de bombón pequeño, fáciles de comer de un solo bocado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 20 a 24 bombones chicos.

Primer plano de una cuchara metálica con dulce de leche cremoso y espeso, que rebalsa ligeramente el borde, con luz cálida y fondo desenfocado.
Primer plano de una cuchara metálica rebosante de dulce de leche cremoso, resaltando su apetitosa textura y color dorado bajo una luz cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 70 kcal
  • Grasas: 2 gr
  • Carbohidratos: 12 gr
  • Proteínas: 1 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En freezer, hasta 1 mes dentro de recipiente hermético. En heladera, hasta 5 días, siempre tapados.

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