Bombones fríos de avena y dulce de leche: el snack que aporta fibra y energía

Hay sabores que no pasan de moda y uno de ellos es el dulce de leche, especialmente cuando se combina con avena y se transforma en un bocado irresistible.
Estos bombones fríos de avena y dulce de leche son la solución perfecta cuando buscás algo goloso, fácil y rápido, sin prender el horno.
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En muchas familias del NEA, estos bombones se preparan para cumpleaños, meriendas o como postre de verano. Son ideales para cocinar con chicos y tener siempre listos en el freezer, listos para calmar antojos de algo dulce y casero.
Receta de bombones fríos de avena y dulce de leche
Los bombones fríos de avena y dulce de leche son bolitas hechas con avena instantánea, dulce de leche, cacao y un toque de leche, pasadas por coco rallado. No llevan cocción, sólo frío, y se preparan en minutos con ingredientes que todos tenemos en casa .
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Frío: 20 minutos
Ingredientes
- 2 tazas de avena instantánea
- 5 cucharadas de dulce de leche (no hace falta repostero)
- 4 cucharadas de cacao con azúcar
- 3 o 4 cucharadas de leche líquida
- Coco rallado, cantidad necesaria para rebozar
Cómo hacer bombones fríos de avena y dulce de leche, paso a paso
- Colocar la avena en un bol grande, esparciéndola bien.
- Agregar el dulce de leche, el cacao y la leche.
- Mezclar con cuchara de madera o espátula (también podés usar tenedor si no tenés otra cosa) hasta integrar todo.
- Tomar porciones y formar bolitas con las manos.
- Pasar cada bombón por coco rallado, cubriendo bien toda la superficie.
- Llevar al freezer por 20-30 minutos, hasta que estén firmes (deben quedar semiblandos, no congelados).
- Servir fríos y disfrutar.
Consejos técnicos:
- Agregá la leche de a poco para evitar que la mezcla quede líquida.
- Si la mezcla está muy pegajosa, sumá un poco más de avena.
- El tamaño ideal es de bombón pequeño, fáciles de comer de un solo bocado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 20 a 24 bombones chicos.
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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 70 kcal
- Grasas: 2 gr
- Carbohidratos: 12 gr
- Proteínas: 1 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En freezer, hasta 1 mes dentro de recipiente hermético. En heladera, hasta 5 días, siempre tapados.
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