México

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

Fueron detenidos con armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas

Guardar
El armamento asegurado (Guardia Civil
El armamento asegurado (Guardia Civil SLP)

Las autoridades informaron sobre la medida de vinculación a proceso en contra de tres sujetos que fueron detenidos con armas de fuego en San Luis Potosí. Reportes oficiales indican que los ahora procesados podrían ser miembros del Cártel del Golfo.

El 1 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación de los sujetos identificados como Eduardo “N”, Aureliano “N” y Francisco “N”.

La institución encabezada por Ernestina Godoy detalló que a los hombres mencionados se les impuso la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones. Los tres fueron capturados en el municipio de Tamasopo.

Los ahora procesados viajaban en un vehículo sin placas de circulación y tras la intervención de los agentes les fueron halladas tres armas de fuego abastecidas con 10 cartuchos cada una, además de cargadores y chalecos tácticos.

Los sujetos procesados (FGR)
Los sujetos procesados (FGR)

En el operativo que derivó en el arresto de los tres hombres participaron efectivos del Gabinete de Seguridad junto con elementos de la Guardia Civil Estatal.

Son investigados por su “probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, aparece en el reporte de la FGR.

Serían integrantes del Cártel del Golfo

El reporte de la captura de los sujetos indica que podrían estar ligados con el Cártel del Golfo.

Y es que, si bien la FGR no lo especifica, los nombres y acciones descritas coinciden con lo reportado el pasado 10 enero por la Guardia Civil Estatal.

En dicha ocasión las autoridades estatales informaron que fue asegurado un vehículo Chevrolet Equinox de color gris y sin placas, unidad en la que se movían los sujetos capturados. Además, fueron relacionados con un grupo delictivo.

La unidad incautada (Guardia Civil
La unidad incautada (Guardia Civil SLP)

“Se logró la desarticulación de una presunta célula delictiva perteneciente al Cártel del Golfo a quienes se les decomisaron tres armas largas, chalecos tácticos, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano”, es parte del reporte.

Enfrentamiento armado deja agentes heridos y dos arrestados

En otras acciones, la madrigada del 28 de enero pasado ocurrió un enfrentamiento armado en la zona Media del municipio de San Ciro de Acosta que dejó tres elementos de seguridad heridos.

Sujetos accionaron sus armas en contra de los agentes sobre la carretera Rioverde o San Ciro, en la localidad de Las Magdalenas. Lo anterior dejó heridas menores a los elementos de la Guardia Civil Estatal.

Luego de las acciones violentas fue implementado un operativo que resultó en la detención de dos hombres identificados como Zimiri “N” y Olegario “N”. Primeros informes de las autoridades señalan que los capturados serían policías municipales en activo.

Temas Relacionados

San Luis PotosíTamasopoCártel del GolfoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

El cantante generó revuelo al dar un ‘Me gusta’ a una publicación que comparaba a su familia con Cazzu, provocando una ola de reacciones

Pepe Aguilar le da ‘Like’

El caso de Esmeralda Castillo: su desaparición a los 14 años y la esperanza de sus padres pese a evidencia incompleta

Las autoridades les entregaron un hueso que presuuntamente sería de un pie de la joven, sin embargo la familia quiere certeza total en su identificación

El caso de Esmeralda Castillo:

Cuál es el tamal más saludable y con menos calorías para comer el Día de la Candelaria

Si buscas cuidar la dieta sin renunciar a la tradición, esta receta te ayuda a saborear el platillo mexicano con menos calorías

Cuál es el tamal más

Frío en CDMX: activan doble alerta por temperaturas de hasta un grado en estas alcaldías para el 2 de febrero

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones heladas y muy frías

Frío en CDMX: activan doble

¿Los niños pueden comer búlgaros de leche y cuáles son los beneficios para ellos?

Una guía para descubrir de qué manera incorporar este alimento, por qué no es para todos y cómo aprovechar sus bondades sin riesgos innecesarios

¿Los niños pueden comer búlgaros
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 120 mil

Aseguran más de 120 mil dosis de droga en Guanajuato tras reporte de sujetos armados

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar le da ‘Like’

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

“Mi querido Pietro”, Emilio Azcárraga Jean se despide de Pedro Torres, uno de sus productores estrella

Él es el hermano de Pepillo Origel y suegro de Andrea Legarreta, quien vive romance con Luis Carlos Origel

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 1 de febrero

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

DEPORTES

Real Betis confirma a Álvaro

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia