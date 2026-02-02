Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

El armamento asegurado (Guardia Civil SLP)

Las autoridades informaron sobre la medida de vinculación a proceso en contra de tres sujetos que fueron detenidos con armas de fuego en San Luis Potosí. Reportes oficiales indican que los ahora procesados podrían ser miembros del Cártel del Golfo.

El 1 de febrero la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación de los sujetos identificados como Eduardo “N”, Aureliano “N” y Francisco “N”.

La institución encabezada por Ernestina Godoy detalló que a los hombres mencionados se les impuso la medida de prisión preventiva y dos meses para las averiguaciones. Los tres fueron capturados en el municipio de Tamasopo.

Los ahora procesados viajaban en un vehículo sin placas de circulación y tras la intervención de los agentes les fueron halladas tres armas de fuego abastecidas con 10 cartuchos cada una, además de cargadores y chalecos tácticos.

Los sujetos procesados (FGR)

En el operativo que derivó en el arresto de los tres hombres participaron efectivos del Gabinete de Seguridad junto con elementos de la Guardia Civil Estatal.

Son investigados por su “probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cargadores, ambos de uso exclusivo de las fuerzas armadas”, aparece en el reporte de la FGR.

Serían integrantes del Cártel del Golfo

El reporte de la captura de los sujetos indica que podrían estar ligados con el Cártel del Golfo.

Y es que, si bien la FGR no lo especifica, los nombres y acciones descritas coinciden con lo reportado el pasado 10 enero por la Guardia Civil Estatal.

En dicha ocasión las autoridades estatales informaron que fue asegurado un vehículo Chevrolet Equinox de color gris y sin placas, unidad en la que se movían los sujetos capturados. Además, fueron relacionados con un grupo delictivo.

La unidad incautada (Guardia Civil SLP)

“Se logró la desarticulación de una presunta célula delictiva perteneciente al Cártel del Golfo a quienes se les decomisaron tres armas largas, chalecos tácticos, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano”, es parte del reporte.

Enfrentamiento armado deja agentes heridos y dos arrestados

En otras acciones, la madrigada del 28 de enero pasado ocurrió un enfrentamiento armado en la zona Media del municipio de San Ciro de Acosta que dejó tres elementos de seguridad heridos.

Sujetos accionaron sus armas en contra de los agentes sobre la carretera Rioverde o San Ciro, en la localidad de Las Magdalenas. Lo anterior dejó heridas menores a los elementos de la Guardia Civil Estatal.

Luego de las acciones violentas fue implementado un operativo que resultó en la detención de dos hombres identificados como Zimiri “N” y Olegario “N”. Primeros informes de las autoridades señalan que los capturados serían policías municipales en activo.