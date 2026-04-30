Sheinbaum ve posibles tintes políticos en las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya: “Nunca había pasado”

La presidenta Claudia Sheinbaum no descartó tintes políticos en las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el narcotráfico.
“Esto no había ocurrido nunca antes, que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pida una orden de extradición de un gobernador en funciones”, comentó la jefa del Ejecutivo.
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Claudia Sheinbaum reiteró durante su conferencia de prensa del 30 de abril la postura de su gobierno: primero debe haber pruebas. Así lo leyó en un comunicado, donde explicó que será la Fiscalía General de la República la encargada de revisar las pruebas que envíe Estados Unidos sobre este caso.
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La presidenta dijo que si no se presentan pruebas se considerará “que el objetivo de estas imputaciones es político”.
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