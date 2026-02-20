Detienen a dos personas con 10 millones de pesos en metanfetamina en Guanajuato

No fueron revelados los nombres de las personas detenidas (X/@MauroGonzalezMa)

Las autoridades de Guanajuato informaron sobre la detención de dos personas que manejaban una camioneta en la que fueron halladas diversas bolsas con metanfetamina, sustancia que alcanzaría un valor millonario.

El 19 de febrero la Secretaría de Seguridad de la entidad destacó el arresto de un hombre y una mujer en el municipio de Salamanca debido a que los uniformados se dieron cuenta que en la unidad donde viajaban había 149 bolsas con una sustancia blanca y cristalina.

Fue en la carretera 45-D, de manera particular en el tramo Salamanca–Celaya, a la altura de la caseta de cobro Cerro Gordo, que elementos de la Policía Estatal de Caminos (PEC) incautaron 75 kilogramos de posible metanfetamina.

Bolsas de droga escondidas: un cargamento con valor millonario

Los uniformados le marcaron el alto a los tripulantes de un vehículo tipo vagoneta con el objetivo de implementar una inspección a la unidad. Lo anterior derivó en el hallazgo de las bolsas con la sustancia sólida y cristalina con las características de la metanfetamina.

Las personas capturadas (X/@MauroGonzalezMa)

Dichas bolsas estaban escondidas en un compartimento, incluso el material gráfico compartido por la Secretaría de Seguridad permite ver que un equipo de audio escondía las bolsas con droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Paz de la entidad, Juan Mauro González Martínez, destacó en su cuenta de X que el valor del cargamento incautado sería de 10 millones de pesos en territorio mexicano o de siete millones de dólares si se comercializaba al menudeo en Estados Unidos.

“Aseguramos en Salamanca 75 kilos de presunta metanfetamina ocultos en un compartimento alterado de una vagoneta”, es parte de lo compartido por la institución de seguridad estatal a través de sus redes sociales.

Los agentes estatales mantuvieron coordinación con elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para realizar las detenciones e incautación.

(X/@MauroGonzalezMa)

No fueron compartidos los nombres de los sujetos capturados. Además, la Secretaría de Seguridad añadió que en lo que va de la actual administración han sido asegurados más de 158 millones de pesos en drogas.

Aseguran marihuana en Irapuato

Cabe recordar que a inicios de mes las autoridades informaron sobre el aseguramiento de más de 100 mil dosis de droga en el municipio de Irapuato. Los efectivos acudieron al punto de interés luego de reportes que señalaban la presencia de sujetos armados.

En dicha ocasión acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz (SSP) y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) a revisar un inmueble ubicado sobre la avenida Jardín, en la colonia Purísima del Jardín.

Como resultado fueron asegurados 31 paquetes con marihuana que dieron un peso aproximado de 71.5 kilogramos (unas 71 mil 500 dosis).