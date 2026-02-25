La moringa destaca como un superalimento por su alto contenido de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes beneficiosos para la salud.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La moringa, una planta originaria del sur de Asia y África, se ha popularizado en todo el mundo por su alto valor nutricional y sus propiedades medicinales.

Utilizada tradicionalmente en la alimentación y la medicina natural, sus hojas, semillas y raíces contienen una amplia variedad de vitaminas, minerales, antioxidantes y compuestos bioactivos.

Diversas investigaciones han resaltado los beneficios del consumo de moringa para la salud; sin embargo, muchas personas se cuestionan sobre cuál es la mejor forma de consumirla para obtener sus beneficios, sobre lo cuál te contamos aquí.

El consumo de moringa contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico y previene deficiencias nutricionales gracias a su riqueza en vitamina C, A, calcio y hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios a la salud del consumo de moringa

El consumo de moringa ofrece diversos beneficios para la salud, respaldados por estudios científicos y análisis nutricionales.

De acuerdo con información de la Escuela de Medicina de Harvard y del Medical News Today, entre sus principales propiedades destacan las siguientes:

Aporte nutricional

Propiedades antioxidantes

Regulación del azúcar en sangre

Efecto antiinflamatorio

Salud cardiovascular

Apoyo en la digestión

Consideraciones

Estudios científicos avalan que la moringa favorece el control glucémico, lo que la convierte en un aliado natural para personas con diabetes tipo 2. (Imagen ilustrativa infobae)

Polvo, cápsulas o té: cuál es la mejor manera de consumir moringa para obtener sus beneficios

La moringa, conocida por su alto contenido de nutrientes y propiedades antioxidantes, se comercializa principalmente en forma de polvo, cápsulas o té. La elección de la mejor presentación depende de los objetivos de consumo, la facilidad de uso y la absorción de sus compuestos.

Polvo de moringa

El polvo se obtiene a partir de las hojas secas y molidas. Permite aprovechar la planta en su forma más natural y puede agregarse a jugos, batidos, sopas o alimentos. Esta presentación conserva la mayoría de los nutrientes y facilita ajustar la dosis según las necesidades individuales.

Cápsulas de moringa

Las cápsulas contienen polvo de moringa en dosis estandarizadas, lo que facilita su consumo para quienes buscan practicidad y evitar el sabor intenso de la planta. Son útiles para quienes requieren un aporte constante y controlado de nutrientes, aunque pueden contener aditivos o excipientes.

Té de moringa

El té se prepara con hojas secas infusionadas en agua caliente. Es una opción ligera y fácil de incorporar en la rutina diaria, aunque aporta una menor concentración de nutrientes en comparación con el polvo o las cápsulas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Consideraciones generales