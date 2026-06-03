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Hallan sin vida a Michelle Itzayana, de 15 años, alumna de la UAEM que salió por una cartulina en Morelos

Desapareció en Yautepec y su cuerpo fue encontrado en Tepoztlán durante un operativo en su búsqueda

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Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos
Michelle Itzayana, de 15 años, desapareció en Yautepec, Morelos

La familia de Michelle Itzayana confirmó su localización sin vida este martes 2 de junio, después de que autoridades hallaran el cuerpo de una mujer durante el operativo de búsqueda en Morelos; el caso mantiene en alerta a la comunidad de la UAEM porque la adolescente de 15 años desapareció el 24 de mayo, cuando salió por una cartulina para una tarea, según sus familiares y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Morelos.

De confirmarse plenamente la identidad por los dictámenes periciales, Michelle sería la tercera estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desaparecida y hallada sin vida en lo que va de 2026. Junto a los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, desaparecida el 20 de febrero, y Karol Toledo Gómez, desaparecida el 2 de marzo.

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La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el hallazgo ocurrió en uno de los polígonos de intervención en las inmediaciones de Tepoztlán, durante un operativo interinstitucional en el municipio de Yautepec y zonas aledañas. La institución precisó que el cuerpo corresponde a una mujer, pero en ese momento no confirmó públicamente la identidad.

El hallazgo ocurrió durante el operativo interinstitucional en Yautepec y Tepoztlán

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De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, la búsqueda de este martes 2 de junio fue encabezada por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, con apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, SSPC Morelos, Guardia Nacional, Defensa, Marina y la Unidad de Búsqueda de Jiutepec.

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La misma fiscalía señaló que personal de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación General de Servicios Periciales realizó los servicios pertinentes para determinar causa de muerte, temporalidad del fallecimiento y la etiología del hecho. Los restos fueron trasladados al Semefo para continuar con los estudios conforme a los protocolos científicos.

La autoridad ministerial también indicó que la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio continúa con el desahogo de pruebas para esclarecer el caso.

Michelle Itzayana Fuentes Calderón, alumna de la UAEM, desapareció desde el 24 de mayo y su familia confirmó en redes sociales que ya fue localizada sin vida, después del hallazgo de un cuerpo de mujer durante las jornadas oficiales de búsqueda en Morelos.

La desaparición movilizó a la comunidad universitaria de Morelos

Michelle Itzayana Fuentes Calderón tenía 15 años y fue vista por última vez el 24 de mayo de 2026, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kim, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La UAEMconfirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

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