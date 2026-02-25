Estos serían los 23 reos fugados del penal de Puerto Vallarta tras la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

Las identidades de los presuntos sujetos fugados fueron revelados mediante fichas emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco. Crédito: Redes Sociales

Este 24 de febrero de febrero, medios de comunicación nacionales y periodistas locales de Puerto Vallarta reportaron las presuntas identidades de los 23 reos que se fugaron hace dos días del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, entre el caos generado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

De acuerdo con los reportes, las identidades de los reos habría sido revelada tras una filtración, la cual contiene 23 fichas emitidas presuntamente por la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP).

Por otra parte, apenas ayer el titular de la SSP, Juan Pablo Hernández, confirmó la fuga, afirmando que grupos armados irrumpieron en el penal, dispararon y utilizaron un vehículo para derribar un portón, lo que generó disturbios internos y permitió la huida de los internos.

Asimismo, se confirmó que un elemento de la policía penitenciaria falleció en los violentos hechos.

El listado de los reos evadidos

Tras el análisis de las filtraciones, destaca el hecho de que apenas 2 de los reos fugados se encontraban con algún proceso judicial activo, mientras los 21 restantes ya tenían una sentencia en su contra.

Parte de las fichas filtradas con los datos de los presos fugados. Crédito: Redes sociales.

Reos fugados con proceso activo:

David Abraham Ramírez Fuentes Cristian Alonso Moreno Heredia, alias “Joker”

Reos fugados con sentencia:

César Antonio Hernández Figueroa Chrysthian Alejandro Lozano Mendoza, también conocido como Chrystian Alejandro Lozano Mendoza David Pérez Pérez Francisco Javier Tapia Corona, alias “Leches Gueras” Gustavo Mendoza de León Iván Arnulfo Verduzco Medina, alias “Harry Potter” José Alfredo González Madrigal José Refugio Neri Gutiérrez, también conocido como Ricardo Nava Ríos Jhon Kennedy Campaz Cuenu Jorge Horacio Santiago Bravo, también conocido como José Jorge Santiago López Joseph Santos Espino Castellanos, alias “Mono” Julio César Hernández Jiménez, alias “El Poblano” Luis Antonio Galván García Luis Felipe Aceves Gómez Max Rafael Bárcenas Reyes, alias “Pinto” Michel Naranjo Rojas, también conocido como Michael Anthony Rojas Naranjo Raúl Salazar García Sergio Pérez Espino, alias “El Chenco” Sergio Alejandro López Balderas Sergio López Rangel Alexis Reyes Corona, también conocido como Jesús Alejandro Valentín Rodarte

Los nombres fueron difundidos por diversos comunicadores, como la periodista Carolina Gómez Aguinaga, mediante su cuenta de X (antes Twitter).

Asimismo, medios nacionales como N+ han reportado la noticia, afirmando que trata de los 23 hombres que se fugaron el pasado 22 de febrero del Penal de Ixtapa.

Hasta el momento las autoridades no han emitido declaraciones para confirmar las identidades y rostros.

Las fichas filtradas revelarían que los presos fugados estarían cumpliendo condenas o en proceso judicial por diversos delitos, entre los que se encuentran los siguientes:

Posesión de hidrocarburo o petróleo crudo

Robo calificado

Homicidio

Delitos cometidos contra representantes de la autoridad

Desaparición forzada de personas

Secuestro Exprés

Portación de armas o cartuchos exclusivos de las fuerzas armadas

Delitos contra la salud

Asociación delictuosa

Violencia y narcobloqueos tras la muerte de “El Mencho”

El contexto de la fuga estuvo marcado por una escalada de violencia en Jalisco y otras entidades, atribuida a la reacción de grupos criminales tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG.

Según datos oficiales citados por Infobae, se registraron al menos 85 narcobloqueos en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Jalisco ocurrieron 18 de estos bloqueos, lo que, según declaraciones oficiales, dificultó la respuesta de las fuerzas de seguridad y la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

Las autoridades señalan que el control de la situación se restableció tras el pase de lista, aunque el operativo de búsqueda de los evadidos continúa activo en coordinación con diversas entidades federativas.