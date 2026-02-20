“Cada Congreso estatal toma sus decisiones”: Sheinbaum se deslinda de rechazo al aborto en Guanajuato

CRÉDITO: Jesús Áviles | Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se deslindó de opinar entorno al rechazo por parte del Congreso de Guanajuato a las iniciativas para despenalizar y legalizar el aborto en el estado.

Esto, luego de que en los últimos 17 años no se ha aprobado ninguna las reformas que se han presentado para legalizar la interrupción del embarazo en dicho estado, lo cual ocurrió al menos tres veces en 2025.

La mandataria fue cuestionada sobre el tema en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, que encabezó desde Guanajuato, a lo que respondió que su gobierno “deja” que los Congresos de cada estado legisle de forma autónoma sobre la interrupción del embarazo.

A pesar de que en el 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta.

No obstante, Sheinbaum señaló que en la mayoría de los estados ya está despenalizado el aborto, mientras que en algunas entidades han rechazado la iniciativa.

“En el caso del aborto, nosotros los dejamos a los Congresos locales, cada Congreso estatal toma sus decisiones, la Corte hace tiempo que tomó una decisión y depende ya del Congreso del estado de Guanajuato aprobarlo o no aprobarlo, depende del propio estado.

“Así ha sido en varios de los estados, en algunos casos se aprueba en otros casos no, la mayoría de los estados ya lo han aprobado, peor en este caso depende del Congreso de Guanajuato, es autónoma su decisión y aquí tendrá que decidirse”, puntualizó.

En 2025, el Congreso de Guanajuato rechazó al menos tres iniciativas diferentes con las que se despenalizaría el aborto en la entidad. La primera en mayo de ese año, cuando diputados del PAN, PRI y PVEM votaron en contra del paquete de reformas presentado por Morena y Movimiento Ciudadano, que incluía la eliminación del delito de aborto en el Código Penal, el acceso garantizado a servicios de interrupción legal del embarazo en instituciones públicas, educación sexual integral en escuelas básicas y la reforma del artículo primero de la Constitución estatal, que protege la vida desde la concepción.

En esa ocasión, el bloque de oposición logró archivar la mayoría de las reformas, salvo la modificación a la Ley de Educación, aprobada por unanimidad.