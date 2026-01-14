IMPI concedió a Grecia Quiroz las licencias de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”

El IMPI concedió las licencias a la actual alcaldesa de Uruapan. (Redes sociales)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la licencia comercial de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

Según información consultada por Infobae México, la alcaldesa presentó la solicitud de ambos registros el 14 de noviembre del año 2025.

El trámite concluyó favorablemente para Quiroz el 8 de enero de 2026.

Ambas marcas contarán con vigencia hasta el año 2036, bajo los expedientes 3506523 y 3506474.

Tipo de registro de las marcas

Documentos oficiales señalan que ambas marcas están registradas en la Clase 45 del IMPI, un rubro que ampara servicios tales como la organización de reuniones políticas, cabildeo y asesoría en procesos organizativos.

Las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero" están registradas bajo la clase 45. Crédito: IMPI

Esta clasificación también habilita a sus titulares a impulsar acciones de participación democrática y a representar intereses de grupos sociales ante instancias oficiales.

Grecia habría recibido acompañamiento del IMPI durante el proceso

Durante un evento público, Santiago Nieto, director general del IMPI, afirmó que Grecia Quiroz contaría con el acompañamiento de la institución tras ingresar la solicitud de registro de marca para el nombre de “Carlos Manzo” y el “Movimiento Independiente del Sombrero”.

En esa ocasión, Nieto detalló que ambas solicitudes se encontraban en análisis y que el IMPI acompañaría el proceso hasta su resolución, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa.

La solicitud de registro se presentó el 14 de noviembre, 13 días después del ataque que terminó con la vida de Carlos Manzo en Uruapan.

Grecia Quiroz habló sobre el excolaborador de Carlos Manzo vinculado a proceso por el crimen

El impacto en Uruapan por la captura de un exfuncionario relacionado con el asesinato de Carlos Manzo ha generado reacciones inmediatas dentro del ayuntamiento.

La alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, manifestó su frustración al conocerse la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, acusado de haber participado en el asesinato del exalcalde.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados y medios, la presidenta municipal subrayó que Samuel “N” no fue integrante del Movimiento del Sombrero, organización política independiente con la que Manzo compitió por la presidencia municipal.

Según Quiroz, el señalado llegó al gobierno local tras presentar un currículum que acreditaba experiencia como asesor de un diputado del PRI.

Las declaraciones fueron realizadas en conferencia con medios de comunicación.

La alcaldesa relató que conoció a Samuel “N” en la Ciudad de México, cuando él trabajaba como asesor legislativo.

Explicó que su incorporación se debió estrictamente a su perfil profesional y no a vínculos políticos con el movimiento que impulsó a Manzo. “En este movimiento no se permite la traición. Quien traiciona, no tiene cabida y no hay vuelta atrás”, afirmó Grecia Quiroz en una de las frases más tajantes de su intervención.

Las autoridades detuvieron recientemente a Samuel “N” y a Ramiro “N” como parte de un operativo que investiga la posible participación de funcionarios municipales en delitos graves, incluido el homicidio calificado y la filtración de información a grupos delictivos.