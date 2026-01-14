México

IMPI concedió a Grecia Quiroz las licencias de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”

Según los registros oficiales, las dos concesiones tendrán validez hasta el año 2036

El IMPI concedió las licencias
El IMPI concedió las licencias a la actual alcaldesa de Uruapan. (Redes sociales)

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó la licencia comercial de las marcas “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero” a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Itzel Quiroz García.

Según información consultada por Infobae México, la alcaldesa presentó la solicitud de ambos registros el 14 de noviembre del año 2025.

El trámite concluyó favorablemente para Quiroz el 8 de enero de 2026.

Ambas marcas contarán con vigencia hasta el año 2036, bajo los expedientes 3506523 y 3506474.

Tipo de registro de las marcas

Documentos oficiales señalan que ambas marcas están registradas en la Clase 45 del IMPI, un rubro que ampara servicios tales como la organización de reuniones políticas, cabildeo y asesoría en procesos organizativos.

Las marcas "Carlos Manzo" y
Las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento Independiente del Sombrero" están registradas bajo la clase 45. Crédito: IMPI

Esta clasificación también habilita a sus titulares a impulsar acciones de participación democrática y a representar intereses de grupos sociales ante instancias oficiales.

Grecia habría recibido acompañamiento del IMPI durante el proceso

Durante un evento público, Santiago Nieto, director general del IMPI, afirmó que Grecia Quiroz contaría con el acompañamiento de la institución tras ingresar la solicitud de registro de marca para el nombre de “Carlos Manzo” y el “Movimiento Independiente del Sombrero”.

En esa ocasión, Nieto detalló que ambas solicitudes se encontraban en análisis y que el IMPI acompañaría el proceso hasta su resolución, asegurando transparencia y legalidad en cada etapa.

La solicitud de registro se presentó el 14 de noviembre, 13 días después del ataque que terminó con la vida de Carlos Manzo en Uruapan.

Grecia Quiroz habló sobre el excolaborador de Carlos Manzo vinculado a proceso por el crimen

El impacto en Uruapan por la captura de un exfuncionario relacionado con el asesinato de Carlos Manzo ha generado reacciones inmediatas dentro del ayuntamiento.

La alcaldesa Grecia Itzel Quiroz García, manifestó su frustración al conocerse la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, acusado de haber participado en el asesinato del exalcalde.

En su comparecencia ante la Cámara de Diputados y medios, la presidenta municipal subrayó que Samuel “N” no fue integrante del Movimiento del Sombrero, organización política independiente con la que Manzo compitió por la presidencia municipal.

Según Quiroz, el señalado llegó al gobierno local tras presentar un currículum que acreditaba experiencia como asesor de un diputado del PRI.

Las declaraciones fueron realizadas en
Las declaraciones fueron realizadas en conferencia con medios de comunicación.

La alcaldesa relató que conoció a Samuel “N” en la Ciudad de México, cuando él trabajaba como asesor legislativo.

Explicó que su incorporación se debió estrictamente a su perfil profesional y no a vínculos políticos con el movimiento que impulsó a Manzo. “En este movimiento no se permite la traición. Quien traiciona, no tiene cabida y no hay vuelta atrás”, afirmó Grecia Quiroz en una de las frases más tajantes de su intervención.

Las autoridades detuvieron recientemente a Samuel “N” y a Ramiro “N” como parte de un operativo que investiga la posible participación de funcionarios municipales en delitos graves, incluido el homicidio calificado y la filtración de información a grupos delictivos.

Infonavit 2026: ¿Será necesaria la CURP biométrica para solicitar un crédito y adquirir una vivienda?

El Instituto ha actualizado la lista de documentos que se necesitan en un crédito tradicional hipotecario

Infonavit 2026: ¿Será necesaria la

Clima en Ecatepec: temperatura y probabilidad de lluvia para este 14 de enero

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Ecatepec: temperatura y

Pronóstico del clima en Monterrey este 14 de enero: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Monterrey

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Puerto Vallarta

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárate antes de salir: conoce

Clima en Acapulco de Juárez: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Acapulco de Juárez:
