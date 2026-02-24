México

La reacción de Ángela Aguilar ante la ola de violencia en Jalisco por la detención de “El Mencho”

La cantante y Nodal se sumaron a las voces públicas que manifestaron preocupación tras los disturbios en Jalisco

La cantante y Nodal se sumaron a las voces públicas que manifestaron preocupación tras los disturbios en Jalisco. (Foto: @angela_aguilar_, Instagram)

La reacción de Ángela Aguilar ante la reciente escalada de violencia en Jalisco tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, generó amplio eco en redes sociales. La joven cantante, hija de Pepe Aguilar, utilizó su cuenta oficial de Instagram el lunes 23 de febrero para expresar su inquietud respecto a los hechos registrados en el occidente de México. En esa publicación, Aguilar compartió una imagen con fondo negro y letras blancas de otro usuario en la que se leía el mensaje: “Paz para Jalisco. Paz para México”, se lee.

El mensaje de la intérprete surgió después de que distintas regiones del país, en particular Jalisco, reportaran disturbios, bloqueos y enfrentamientos derivados de la muerte de Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La violencia se intensificó el domingo 22 de febrero, con episodios que alarmaron a la población y motivaron la intervención de autoridades federales. En ese contexto, la reacción de figuras públicas y creadores de contenido fue inmediata, alentando el resguardo y la precaución entre sus seguidores.

Ángela expresó su inquietud respecto a los hechos registrados en el occidente de México. (@angela_aguilar_)

Minutos después de su mensaje de solidaridad, Aguilar compartió una fotografía de dos perros de raza pug ubicados en el asiento de un avión privado, imagen que sus seguidores asociaron con un mensaje de calma ante la situación de incertidumbre. El contenido difundido por la artista se sumó a las voces de personalidades del espectáculo que buscaron sensibilizar a la audiencia sobre la importancia de mantener la serenidad.

La respuesta de Christian Nodal se produjo un día antes, cuando el cantante empleó su canal de difusión de Instagram para advertir sobre los riesgos derivados de la violencia tras el operativo militar que culminó con la muerte de El Mencho. Nodal emitió un mensaje a sus seguidores en el que expresó: “Qué horrible todo lo que está pasando alrededor del mundo. Me duele el alma por mi México. Cuídense mucho por favor”.

Christian Nodal también envió un mensaje a sus seguidores.

La repercusión de estos mensajes se da en un contexto de alta tensión. Diversos influencers y figuras del entretenimiento hicieron un llamado al resguardo domiciliario, mientras la población de Jalisco y otras entidades permanecía atenta a las indicaciones oficiales. Hasta el momento, ni Pepe Aguilar ni otros miembros del clan familiar, como Leonardo o Aneliz Aguilar, se han pronunciado sobre los hechos recientes.

La preocupación de figuras públicas por la seguridad de la sociedad mexicana en una coyuntura marcada por la violencia y el despliegue de fuerzas de seguridad tras la caída del máximo líder del CJNG.

