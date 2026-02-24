México

Frío sigue en CDMX: activan alerta amarilla en estas ocho alcaldías para el miércoles 25 de febrero

Las temperaturas bajas previstas serán de 4 a 6 grados Celsius, indicó Protección Civil de la Ciudad de México

Guardar
Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 25 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas, que comenzaron el pasado sábado 21 de febrero, luego de varios días de intenso calor, continuarán para este miércoles 25 en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 24 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de ocho alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 25 de febrero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en ocho alcaldía de CDMX por frío para el miércoles 25 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que fue activada la alerta amarilla en ocho alcaldías de la capital del país por ambiente frío para las primeras horas del miércoles 25 de febrero.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Las temperaturas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius, mencionó Protección Civil, quien además dio estas recomendaciones por esta emisión de alerta:

  • Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
  • Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
En estas ocho alcaldías de
En estas ocho alcaldías de CDMX prevén temperaturas bajas para el miércoles 25 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este miércoles 25 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 25 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán el
Las bajas temperaturas comenzarán el miércoles 25 de febrero a las 00:00 horas. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 25 de febrero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

Temas Relacionados

FríoFrío CDMXCDMXAlerta AmarillaClimaClima CDMXTemperaturas BajasBajas Temperaturasmexico-noticias

Más Noticias

Embajada de EEUU en México mantiene alerta para sus ciudadanos en Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana

Aunque se están restableciendo las actividades comerciales y el transporte público, aún hay que tomar medidas de seguridad en ciertas zonas

Embajada de EEUU en México

SCJN revoca amparo del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca: reactivan orden de aprehensión

El exgobernador de Tamaulipas acusado de delincuencia organizada contaba con amparo desde 2021

SCJN revoca amparo del exgobernador

Sarampión en México: reportan 32 defunciones por la enfermedad viral

El sector de la población con mayor número de casos corresponde a niñas y niños de 1 a 4 años, con mil 548 registros

Sarampión en México: reportan 32

Quién es Nora Alicia Biebrich Duarte, alcaldesa de Bacanora que fue atacada a balazos en Sonora

La funcionaria fue agredida en la carretera Hermosillo–Mazatán tras una discusión vehicular

Quién es Nora Alicia Biebrich

Desde aves hasta cuyos: rescatan 162 animales hacinados en mercado de Cuautitlán, Edomex

Durante la diligencia también fueron localizados 47 restos óseos de diversas especies

Desde aves hasta cuyos: rescatan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al director de la

Detienen al director de la policía de Ecuandureo y 10 oficiales por presuntos vínculos con “El Mencho”

Ronald Johnson, embajador de EEUU, se reúne en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Jacky Ramírez posa en Playboy tras el asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

Avanza investigación por asesinato de Carlos Manzo: capturan a otro sospechoso en Michoacán

Investigan presunta red de lavado ligada al CJNG en la industria musical, Peso Pluma encabeza la lista

ENTRETENIMIENTO

Shakira gratis en el Zócalo:

Shakira gratis en el Zócalo: estas son las alternativas viales para el domingo 1 de marzo

Muere Héctor Zamorano, primer eliminado de ‘La Academia’, a los 47 años

¿Quiénes son los primeros confirmados para el programa ‘Juego de Voces’?

Gloria Trevi se reúne con exasistente de Pati Chapoy y vislumbran colaboración en plena disputa legal

Jacky Ramírez posa en Playboy tras el asesinato de su presunto ex novio ‘La Flaca’, operador del CJNG

DEPORTES

Campeón del mundo se rinde

Campeón del mundo se rinde ante Canelo Álvarez pese a la derrota contra Crawford el año pasado: “Siempre he sido gran fan”

Portugal pone en duda amistoso contra México en el Estadio Azteca tras el abatimiento de ‘El Mencho’

Messi recuerda la controversia con Canelo Álvarez y desmiente problemas con los mexicanos: “La verdad es que nada que ver”

Conoce la historia de Barbara Estrada, la mexicana Fan Internacional del Año de los Raiders

Lionel Messi habla sobre lo que piensa de la Liga Mx