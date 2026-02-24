Frío sigue en CDMX: activan alerta amarilla en estas ocho alcaldías para el miércoles 25 de febrero

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este miércoles 25 de febrero. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas, que comenzaron el pasado sábado 21 de febrero, luego de varios días de intenso calor, continuarán para este miércoles 25 en la Ciudad de México, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este martes 24 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Se trata de ocho alcaldías de la Ciudad de México, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de este próximo miércoles 25 de febrero.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan alerta amarilla en ocho alcaldía de CDMX por frío para el miércoles 25 de febrero

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que fue activada la alerta amarilla en ocho alcaldías de la capital del país por ambiente frío para las primeras horas del miércoles 25 de febrero.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán bajas temperaturas para el amanecer de la fecha indicada.

Las temperaturas esperadas serán de 4 a 6 grados Celsius, mencionó Protección Civil, quien además dio estas recomendaciones por esta emisión de alerta:

Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

En estas ocho alcaldías de CDMX prevén temperaturas bajas para el miércoles 25 de febrero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas dos alcaldías para la mañana de este miércoles 25 de febrero?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las dos alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este miércoles 25 de febrero, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas comenzarán el miércoles 25 de febrero a las 00:00 horas. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este miércoles 25 de febrero en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.