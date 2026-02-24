México

Despliegan más de mil agentes de seguridad y detienen a dos en Oaxaca tras bloqueos por muerte del Mencho

Diversos elementos realizan patrullajes y laboran en filtros tras la violencia en el Istmo de Tehuantepec

Parte del despliegue de los
Parte del despliegue de los agentes (FGEO)

Luego del operativo en Jalisco en contra de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Oaxaca fueron desplegados más de mil agentes de seguridad. Lo anterior debido a que la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) provocó reacciones violentas en diversas entidades del país.

Fue en la zona del Istmo de Tehuantepec que hubo actividades delictivas durante el 22 de febrero. Ante esta situación fueron desplegados elementos federales y estatales.

De igual manera, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó sobre la detención de dos personas (de quienes no fueron revelados sus nombres) que habrían participado en las actividades delictivas en diferentes puntos del Istmo de Tehuantepec.

Los registros oficiales indican que fueron 14 vehículos siniestrados y una persona resultó lesionada que haya reportes de fallecidos. Aunado a lo anterior, hay filtros de control, son realizados patrullajes y recorridos disuasivos en 10 municipios identificados como zonas prioritarias.

Las autoridades también informaron sobre la detención de dos personas (X/@FiscalOaxaca)

Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la FGEO, compartió parte del despliegue de los elementos de seguridad en la entidad. Otra grabación muestra la llegada de uniformados al municipio de El Espinal. Fotografias compartidas por la Fiscalía de Oaxaca muestran a elementos de Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en diferentes puntos de la entidad. Fue por la tarde del 22 de enero que el gobernador, Salomón Jara Cruz, informó sobre la instalación de la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad.

Más de 80 bloqueos en México por la muerte del Mencho

El reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal indica que fueron realizados un total de 85 bloqueos en diferentes carreteras federales del país, de los cuales la mayoría fueron en Jalisco. Las otras entidades afectadas tras el operativo contra El Mencho fueron Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

