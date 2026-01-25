México

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

La Fiscalía del Estado lo identifica como líder de un grupo criminal que opera en Matías Romero Avendaño

Guardar
Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Fue vinculado a proceso el presunto jefe de plaza de una célula delictiva que opera en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, quien también tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por sus actividades delictivas en el robo de combustible.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hombre, identificado con las iniciales J.F.G.O. o J.A.A., está relacionado con la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos huachicol, extorsión, robo y homicidio.

Su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia criminal, la cual permitió desplegar un operativo conjunto en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Localizaron casquillos percutidos en la camioneta

Foto: Fiscalía de Oaxaca
Foto: Fiscalía de Oaxaca

Durante la acción, los agentes interceptaron una camioneta marca Ford color blanco que se movilizaba tras una persecución.

Al detener el vehículo, localizaron casquillos percutidos en el área del parabrisas y varias bolsas transparentes con cocaína en su interior.

Fue así que las autoridades procedieron con su detención y posterior disposición ante la autoridad competente.

El sujeto enfrenta acusaciones por delitos contra la salud y contra la seguridad del Estado.

Han sido detenidos tres operadores de la célula en acciones previas

Foto: Marina
Foto: Marina

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Oaxaca indican que J.F.G.O. o J.A.A. lideraba una célula dedicada al robo y traslado ilegal de combustible con operaciones en Matías Romero.

Por estos hechos también fueron detenidos tres hombres en diciembre de 2025, identificados como René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de dicha célula, así como dos hombres identificados con las siglas R.J.G.L (su padre) y E.S.V. (su escolta).

Dichos hombres utilizaban como fachada una supuesta asociación de transportistas con la finalidad de encubrir el robo y la extracción ilícita de hidrocarburos en la región.

Además, este grupo mantenía vínculos operativos con la organización de José Benito Tláloc González Espinoza, alias “El Tláloc”, capturado en abril de 2025 y actualmente procesado por delitos relacionados como extorsión, robo, homicidio y huachicol.

Foto: Especial
Foto: Especial

La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones revelaron que ambas estructuras criminales mantenían vínculos operativos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tal y como lo revelaron reportes realizados por Infobae México, estas células delictivas también estarían ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación para llevar a cabo sus actividades de huachicol en la región del Istmo.

Como parte del proceso penal, el juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en contra del jefe de plaza vinculado a proceso, al tiempo que impuso la medida de prisión preventiva con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la causa.

Frente a estos hechos, las autoridades estatales han reforzado las operaciones de inteligencia y las acciones de persecución penal, para debilitar a los grupos generadores de violencia y preservar la paz en la región.

Temas Relacionados

CJNGOaxacaMatías RomeroIstmo de TehuantepecHuachicolNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

“El Bótox” es vinculado a proceso por delincuencia organizada y homicidios

La resolución judicial se dictó después de que el detenido reconociera ser responsable de la extorsión en el sector limonero y de actividades vinculadas con actos violentos en Michoacán

“El Bótox” es vinculado a

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 24 de enero: manifestantes que se ubicaban cerca del Ángel de la Independencia se han retirado

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Amistoso serviría para el debut de los nuevos uniformes de México y Portugal contando con la participación de Cristiano Ronaldo

México y Portugal estrenarían uniforme

Colágeno hidrolizado: qué es y cómo te ayuda a mejorar el aspecto de la piel

Este suplemento tiene beneficios para el organismo

Colágeno hidrolizado: qué es y
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Golden Roma”, la facción de

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

México y Portugal estrenarían uniforme

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”