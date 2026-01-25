Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Fue vinculado a proceso el presunto jefe de plaza de una célula delictiva que opera en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, quien también tendría vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por sus actividades delictivas en el robo de combustible.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el hombre, identificado con las iniciales J.F.G.O. o J.A.A., está relacionado con la comisión de delitos de alto impacto, entre ellos huachicol, extorsión, robo y homicidio.

Su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia criminal, la cual permitió desplegar un operativo conjunto en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Municipal y la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Localizaron casquillos percutidos en la camioneta

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Durante la acción, los agentes interceptaron una camioneta marca Ford color blanco que se movilizaba tras una persecución.

Al detener el vehículo, localizaron casquillos percutidos en el área del parabrisas y varias bolsas transparentes con cocaína en su interior.

Fue así que las autoridades procedieron con su detención y posterior disposición ante la autoridad competente.

El sujeto enfrenta acusaciones por delitos contra la salud y contra la seguridad del Estado.

Han sido detenidos tres operadores de la célula en acciones previas

Foto: Marina

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Oaxaca indican que J.F.G.O. o J.A.A. lideraba una célula dedicada al robo y traslado ilegal de combustible con operaciones en Matías Romero.

Por estos hechos también fueron detenidos tres hombres en diciembre de 2025, identificados como René Jesse “N”, presunto jefe de plaza de dicha célula, así como dos hombres identificados con las siglas R.J.G.L (su padre) y E.S.V. (su escolta).

Dichos hombres utilizaban como fachada una supuesta asociación de transportistas con la finalidad de encubrir el robo y la extracción ilícita de hidrocarburos en la región.

Además, este grupo mantenía vínculos operativos con la organización de José Benito Tláloc González Espinoza, alias “El Tláloc”, capturado en abril de 2025 y actualmente procesado por delitos relacionados como extorsión, robo, homicidio y huachicol.

Foto: Especial

La Fiscalía del Estado informó que las investigaciones revelaron que ambas estructuras criminales mantenían vínculos operativos en la región del Istmo de Tehuantepec.

Tal y como lo revelaron reportes realizados por Infobae México, estas células delictivas también estarían ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación para llevar a cabo sus actividades de huachicol en la región del Istmo.

Como parte del proceso penal, el juez determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en contra del jefe de plaza vinculado a proceso, al tiempo que impuso la medida de prisión preventiva con el fin de garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la causa.

Frente a estos hechos, las autoridades estatales han reforzado las operaciones de inteligencia y las acciones de persecución penal, para debilitar a los grupos generadores de violencia y preservar la paz en la región.