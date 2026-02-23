México

Oficina Contraterrorismo de EEUU felicita a México por muerte de El Mencho, líder del CJNG

También reconoce la labor de los agentes de seguridad mexicanos

Nemesio Oseguera Cervantes era un objetivo prioritario tanto para México como para EEUU

La Oficina Contraterrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos compartió un mensaje para México por lo que llamó una “exitosa operación”, la cual derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

A través de sus redes sociales, el 23 de febrero, la Oficina Contraterrorismo con el que reconoce las labores de los agentes de seguridad mexicanos. Cabe destacar que, según cifras del Gabinete de Seguridad, la muerte del Mencho provocó más de de 60 muertos, entre ellos 25 integrantes de la Guardia Nacional.

Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror", se puede leer en la publicación en X.

Parte del mensaje es usado para el reconocimiento de las acciones realizadas por elementos militares y policiacos, con lo que la institución de EEUU “elogia” la ejecución de la operación. El Mencho fue asesinado tras su ubicación por parte de las autoridades en Tapalpa, Jalisco.

Violencia en Puerto Vallarta

De igual manera, hubo 27 ataques contra elementos de seguridad en Jalisco, lo que derivó en la muerte de 30 posibles integrantes del crimen organizado.

Autoridades de EEUU reconocen operativo contra el líder del CJNG

El 22 de febrero el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, compartió su respeto y solidaridad con los funcionarios y agentes que combaten a los grupos criminales.

El embajador Johnson reconoció a las fuerzas armadas de México por el operativo que llevó a la caída de "El Mencho", líder del CJNG.

Previamente, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que EEUU apoyó a las autoridades mexicanas con datos de inteligencia y aprovechó para reconocer el trabajos de los uniformados mexicanos.

“La administración Trump elogia y agradece a las fuerzas armadas mexicanas por su cooperación y la exitosa ejecución de este operativo”, publicó Leavitt en su cuenta de X.

Muerte del Mencho deja agentes muertos y más de 80 bloqueos

Ya para el 23 de febrero la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que de los 85 bloqueos carreteros en 11 entidades del país ya no había ninguno activo, además de que fueron detenidas 70 personas en siete estados.

Un soldado monta guardia ante un vehículo calcinado en Cointzio, estado mexicano de Michoacán, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho."

La muerte de Nemesio Oseguera en Jalisco provocó reacciones violentas en diversas partes del país. Diversas administraciones estatales informaron el reforzamiento de la seguridad para contener posibles actos delictivos.

Fue en Jalisco donde hubo más bloqueos: 10 en total, mientras que otras de las entidades donde hubo cierre de vialidades fueron Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Mientras que un informe al corte de las 8:00 de la la noche del 22 de febrero la propia SSPC informó sobre 252 bloqueos en 20 entidades, de los cuales 229 ya habían sido desactivados.

