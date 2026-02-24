Comparece en EEUU “Don Fido”, presunto líder del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de fentanilo y cocaína

Lo asegurado durante eas averiguaciones en contra de "Don Fito" (Departamento de Justicia de EEUU)

Un hombre identificado como líder del Cártel de Sinaloa acudió a una audiencia en Estados Unidos debido a que en dicho país se le acusa de encabezar una operación de tráfico de drogas a gran escala, con el que llevó fentanilo y otras sustancias a territorio estadounidense

Se trata de Fidel Félix Ochoa, alias Don Fido, de 53 años, quien es acusado de coordinar el envío de cientos de kilogramos de cocaína y fentanilo a través del uso de mensajeros, vehículos y correo postal.

De igual manera, se le identifica en los registros judiciales como encargado de de participar en actividades de crimen organizado y lavado de dinero para el grupo criminal.

“Fue uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, responsable de dirigir, gestionar y supervisar las actividades de narcotráfico y lavado de dinero de la organización”, se puede leer en el reporte del Distrito Sur de Florida del 23 de febrero.

Cuando la droga estaba en EEUU Don Fito habría ordenado a sus colaboradores guardar las drogas para posteriormente distribuirlas a traficantes y clientes en Florida, Arizona, California, Texas y Massachusetts.

Es uno de los enviados en la tercera entrega masiva

Las imágenes compartidas en la página web del Departamento de Justicia permiten ver que parte de lo asegurado fueron paquetes con droga, una estatua de la Santa Muerte y pastillas de diversos, colores, al parecer fentanilo arcoíris.

Cabe recordar que el sujeto mencionado es uno de los individuos entregados por México en el tercer envío masivo de criminales, el cual fue realizado el pasado 20 de enero.

En caso de que Félix Ochoa sea hallado culpable podría recibir una sentencia de cadena perpetua, según puede verse en el reporte. Durante las averiguaciones en contra del hombre los agentes de seguridad incautaron alrededor de 73 mil pastillas de fentanilo, 21 kilogramos del opioide, además de dos kilos de cocaína, 243 libras (más de 110 kilos) de metanfetamina, así como 24 armas de fuego.

Los otros sujetos entregados el mes pasado fueron:

Ricardo Cortés Mateos, alias “ El Billetón ”, operador financiero del Cártel del Golfo facción “ Los Escorpiones ”.

Óscar Hernández Flores.

Juan Pedro Saldívar Farías, alias “ Z-27 ”, tercero al mando del Los Zetas .

Luis Alfonso Navarro Quezada, alias “ Pez ”, colaborador del grupo delictivo “ Los Hermanos Bonques ” afines al CJNG .

Eliezer David Seas Centeno, alias “ El Picho ”, integrante de una banda de secuestradores y tráfico de drogas.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “ El Cubano ”, operador logístico del Cártel del Pacífico”, es considerado objetivo prioritario del FBI .

Carlos Alberto Guerrero Mercado, alias “ El Químico ”.

Jair Francisco Patrón Tobías, alias, “H4” y/o “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2”, lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva.

Guillermo Isaías Pérez Parra.

Manuel Ignacio Correa, alias “ El Argentino ”.

Lucas Anthony Mendoza y/o Francisco López Martínez, alias “ T ”.

Yahir Alejandro Luján Rojo, alias “Rojo”.

Eliomar Segura Torres, alias “Helio”.

Eduardo Rigoberto Velasco Calderón.

Gustavo Adolfo Castro Medina.

Roberto González Hernández, alias “ El 04 ”, líder “ Los Cabrera Sarabia ” del Cártel del Pacifico.

Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, líder del Cártel del Noreste.

María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, del CJNG con una orden de aprehensión por el FBI.

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste”.

Francisco Arredondo Colmenero, alias “Pancho”.

Luis Carlos Dávalos López.

Daniel Menera Sierra, alias “Dany”.

Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, operador del“Cártel del Pacífico, objetivo prioritario del FBI.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”.

Abraham Macias Mendoza, alias “Don Abraham”.

Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, integrantedel Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”.

Pedro Inzunza Noriega, alias “ El Señor de la Silla ”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva .

José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalaman”, operador del CJNG .

Juan Carlos Alonso Reyes.

Rodrigo Pérez Mezquite, alias “Don Rodrigo”.

Jorge Damián Román Figueroa, alias “El Soldado”, líder de “Los Malas-Mañas”, afín al Cártel del Pacífico-Los Mayos .

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas”, afín al CJNG.

Hernán Geovani Ojeda Elenes, alias “Inge”.

José Pineda Pérez, alias “Pretty Boy”.

José Torres / José Torres Espinoza, alias “Big Joe”.

José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel de Los Beltrán Leyva.