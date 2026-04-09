Pemex confirma otro incidente en la refinería Dos Bocas: reportan incendio y activan emergencia

Se reportó un incendio al interior de la refinería Olmeca Dos Bocas, lo que provocó una intensa movilización de emergencia. Crédito: Captura de video mejorada con Inteligencia Artificial.

Una movilización de emergencia se registra en la refinería Olmeca Dos Bocas luego de que Petróleos Mexicanos confirmara que se registró un incendio en la bodega de coque al interior del complejo.

De acuerdo con el reporte difundido por la empresa productiva del Estado, todos los cuerpos de emergencia de la zona se encuentran atendiendo el siniestro, lo que activó los protocolos internos de seguridad en la instalación petrolera.

Asimismo, se precisó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Minutos antes del posicionamiento oficial, habitantes de Paraíso comenzaron a alertar en redes sociales sobre una intensa columna de humo que se elevaba desde la refinería, visible a varios kilómetros de distancia.

Una columna de humo visible a varios kilómetros generó alarma entre habitantes de Paraíso, Tabasco. Crédito: especial

La situación generó preocupación entre la población, especialmente por la cercanía de zonas habitadas con el complejo energético.

El área donde se registró el incendio —una bodega de almacenamiento de coque— es clave dentro del proceso de refinación, lo que incrementó la atención sobre el incidente.

Hasta ahora, no se ha detallado el nivel de afectación ni si el fuego impactó otras secciones de la refinería.

Personal especializado y brigadas contra incendios continúan trabajando en el lugar para controlar y sofocar las llamas.

Se espera que en las próximas horas Petróleos Mexicanos emita un informe más amplio con las causas del siniestro y un balance oficial de daños.

Este nuevo incidente ocurre en una de las obras estratégicas del sector energético en México, por lo que previsiblemente generará atención tanto a nivel local como nacional, en medio del seguimiento público a las condiciones de operación y seguridad de la refinería.

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