México

Marina captura a operador financiero de Los Chapitos en Baja California Sur

Jorge “N” fue arrestado durante un operativo interinstitucional en La Paz

Foto: Especial
Foto: Especial

En una operación interinstitucional, encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), fue detenido Jorge “N”, identificado como presunto operador financiero de una célula del Cártel de Sinaloa en Baja California Sur.

Su captura se llevó a cabo durante un operativo realizado en la Base de Operaciones Mixtas (BOM), localizado en la carretera La Paz-San Juan de Los Planes de la entidad.

En la acción participaron elementos de la Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal, quienes localizaron a Jorge “N”.

El sujeto fue detenido por portar un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y un cargador con nueve cartuchos útiles abastecidos.

Fuentes federales detallaron a Infobae México que Jorge “N” es identificado como operador financiero de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, la cual mantiene operaciones en Baja California Sur.

Foto: Especial
Foto: Especial

Jorge “N” como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para que se determine su situación jurídica.

El mapa de Los Chapitos y Los Mayos en México

El Cártel de Sinaloa se compone de dos facciones lideradas por los hijos de sus exlíderes: Los Chapitos, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán; y Los Mayos, que tiene al frente a Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Ambas facciones mantienen una guerra desde principios de septiembre de 2024, la cual comenzó tras la captura de “El Mayo” por parte de autoridades estadounidenses luego de ser secuestrado por otro de los hijos de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, quien se encuentra colaborando con EEUU.

Los Chapitos son la facción
Los Chapitos son la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera. (Jovani Pérez/Infobae)

A más de un año de la disputa interna, ambas facciones mantienen el control de regiones del país -en su mayoría del norte-. Los Chapitos cuentan con menor cantidad de territorios en comparación con Los Mayos, pero es la que tendría la mayor cantidad de dinero.

Un mapa realizado en marzo de 2025 por Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), revela las zonas controladas por las facciones del Cártel de Sinaloa luego del inicio de la guerra que mantienen, y cuyos territorios podrían tener ligeras modificaciones.

De acuerdo con su análisis, Baja California Sur es una de las entidades que controlan Los Chapitos, así como una pequeña área del estado de Sonora, la ciudad de Hermosillo, Chihuahua y gran parte de Sinaloa, en su mayoría el norte.

Los hijos de “El Chapo” también controlan una zona de Durango, en la frontera con Coahuila y Zacatecas, así como algunas regiones de Veracruz, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Mapa de aliados de Los
Mapa de aliados de Los Chapitos y La Mayiza. Foto: Cortesía

Por su parte, la facción de Los Mayos se encuentran en Baja California, Durango, Sonora, Zacatecas, Colima, algunas zonas de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Chiapas.

