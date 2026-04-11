Sicarios recibieron 80 mil pesos por matar al estilista Micky Hair en Polanco

El dato sobre el presunto monto pagado a los sicarios habría sido revelado durante la audiencia inicial del caso. Foto: (@micky_hair/IG)

Este viernes 10 de abril un juez de control impuso prisión preventiva justificada contra Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N” presuntos autores materiales del crimen donde perdió la vida el estilista Miguel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair.

Según reportes de medios nacionales, durante la audiencia inicial la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló que el grupo criminal encargado de asesinar al joven recibió ochenta mil pesos por ejecutar el crimen, ocurrido el 29 de septiembre de 2025 en la colonia Polanco Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, en la audiencia se expusieron detalles de la planeación, ejecución y captura de los responsables, según reportes emitidos por el medio La Jornada.

Las autoridades señalaron en reportes previos que la investigación para detenerlos contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las indagatorias iniciales señalan que los asesinos habrían ejecutado su plan y huida trasladándose en una motocicleta. Hay un detenido más por el caso, quien presuntamente utilizó un vehículo muro para facilitar la fuga.

Los autores materiales recibieron ochenta mil pesos por el crimen

La Fiscalía capitalina presentó ante el juez investigaciones en las que se presume que los agresores habrían recibido ochenta mil pesos por asesinar a Micky Hair exterior de su negocio, ubicado sobre avenida Moliere de Polanco.

Según los datos expuestos por la FGJCDMX, el sujeto de camisa verde, identificado como Ángel "N", habría sido el encargado de disparar contra el estilista. Crédito: FGJCDMX

De acuerdo con la investigación, Ángel Jorel N, de 19 años, fue quien disparó contra el estilista. Fuentes ligadas al caso, expuestas en un reporte de La Jornada, señalaron que la planeación ocurrió en calles de la colonia Tlatelolco, donde el joven se reunió con otros participantes antes del ataque.

En la audiencia de este 10 de abril, la defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional y será el 14 de abril cuando se determine si los vinculan formalmente a proceso. Además, juez de control impuso prisión preventiva justificada a Ángel Jorel “N” y Kevin Anthony “N”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados y evitar impunidad en el homicidio de Micky Hair.

Así fueron detenidos los dos presuntos autores materiales

Según reportes de autoridades, el seguimiento de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas permitieron a las autoridades ubicar a los responsables en una zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

El 6 de marzo de 2026, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Ángel Jorel “N” -presunto tirador- en la avenida Ricardo Flores Magón, donde portaba 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles. La orden de aprehensión por homicidio calificado fue cumplimentada el 8 de abril, ya en reclusión.

El segundo implicado, Kevin Anthony “N”, de 24 años, fue detenido en la avenida Chimalhuacán, colonia Benito Juárez, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en un operativo conjunto de autoridades estatales y capitalinas.

Este fue el primer detenido por el asesinato del estilista

El primer detenido relacionado con el asesinato de Miguel de la Mora Larios fue José Eduardo “N”, capturado en diciembre de 2025 en la colonia San Álvaro, alcaldía Azcapotzalco.

(FOTO: X: @PabloVazC)

De acuerdo con los reportes oficiales, agentes de la SSC y la FGJCDMX lograron la detención mediante trabajos de investigación de gabinete y campo, así como con el cumplimiento de una orden de aprehensión.

José Eduardo “N” se habría ocultado en un domicilio de Azcapotzalco luego de haber facilitado la huida de los agresores materiales, utilizando un vehículo para bloquear el paso y permitir su escape tras el ataque armado.