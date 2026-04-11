¿Quién es Lyle Foster? La estrella de Sudáfrica que enfrentará a México en el Mundial 2026

Lyle Foster, delantero estrella del Burnley, aportará su experiencia europea y potente ofensiva para enfrentar a México, República Checa y Corea del Sur el el Grupo A. REUTERS/Rogan Ward

La Selección de Sudáfrica regresa a la Copa Mundial de la FIFA tras dieciséis años, con la ilusión renovada de romper su techo histórico.

En el centro de las expectativas aparece Lyle Foster, el delantero que encabeza la ofensiva de los Bafana Bafana y que enfrentará a México en el partido inaugural.

La Selección de Sudáfrica regresa a la Copa Mundial de la FIFA tras dieciséis años con Lyle Foster como su máximo referente ofensivo. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El grupo de Sudáfrica lo completan México, Corea del Sur y la República Checa. El debut será el 11 de junio en el Estadio Azteca, una cita que pondrá a prueba el liderazgo y el momento de Foster, la máxima figura del equipo africano.

Lyle Foster: un referente en Europa

La carrera de Lyle Foster refleja la evolución del talento sudafricano en el futbol internacional. Su recorrido por diferentes ligas europeas lo ha convertido en un jugador experimentado y en la principal carta ofensiva de su selección.

Debutó profesionalmente con el Orlando Pirates en Sudáfrica.

Dio el salto a Europa con el AS Mónaco de Francia.

Siguió su camino en el Cercle Brugge ( Bélgica ), Vitória de Guimarães ( Portugal ) y KVC Westerlo ( Bélgica ).

Desde 2023 , juega en el Burnley de la Premier League inglesa, donde se consolidó como titular y referente.

Es el futbolista sudafricano con el traspaso más caro de la historia del país.

El recorrido internacional de Lyle Foster lo llevó por ligas de Francia, Bélgica y Portugal antes de consolidarse en la Premier League con el Burnley. REUTERS/Peter Powell

Foster destaca por su potencia y capacidad de definición. Su adaptación al futbol inglés y su rendimiento sostenido lo mantienen así como el jugador más determinante de Sudáfrica.

El rol de Foster con los Bafana Bafana

Dentro del plantel sudafricano, Foster es mucho más que el máximo goleador. Su influencia se extiende al liderazgo y al funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Hugo Broos.

Es el máximo referente ofensivo y la principal esperanza de gol.

Acumula 30 partidos y 10 goles en la selección mayor.

En 2025 , anotó cuatro goles en nueve partidos internacionales .

Participó en encuentros clave de la Copa Africana de Naciones y en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Foster acumula 30 partidos y 10 goles con la selección mayor, consolidándose como la gran esperanza de gol para Sudáfrica en el Mundial. REUTERS/Esa Alexander

Por otro lado, en el último amistoso, ante Panamá, fue neutralizado por la defensa rival, lo que evidenció la dependencia del equipo en sus capacidades.

Sudáfrica en el Grupo A del Mundial 2026

El camino de Sudáfrica en la Copa Mundial 2026 anticipa ser exigente, con partidos ante rivales de estilos variados. Foster liderará a los Bafana Bafana en su intento por avanzar de ronda por primera vez.

El debut será el 11 de junio contra México en el Estadio Azteca , un escenario histórico y de máxima presión.

El 18 de junio , Sudáfrica enfrentará a República Checa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El 24 de junio cerrará la fase de grupos ante Corea del Sur en Monterrey.

Lyle Foster, delantero del Burnley, liderará el ataque sudafricano ante México en el partido inaugural del Mundial 2026. REUTERS/Siphiwe Sibeko

En este sentido, la actuación de Foster como principal carta ofensiva y la respuesta colectiva del equipo determinarán si Sudáfrica logra superar la barrera histórica de la fase de grupos y celebrar una nueva página en su historia.