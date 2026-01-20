Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

37 delincuentes mexicanos fueron trasladados a EEUU este martes. (Jesús Aviles/Infobae)

Este martes se confirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó al Gobierno estadounidense 37 capos mexicanos que se encontraban privadas de la libertad en diversos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con información de fuentes federales, todas las personas llevadas a EEUU eran requeridas por las autoridades de ese país, al contar con procesos jurídicos en su contra, derivado de sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública.

Entre las personas que fueron trasladadas a Estados Unidos, se encuentran peligrosos capos del narcotráfico, como son:

Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”: es identificado como líder regional del Cártel del Noreste , con zonas de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Él fue llevado a la ciudad de San Antonio, en Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”: él es padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. Fue llevado a San Diego, California.

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”: es operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” , líder de y lugarteniente de dicha organización. Fue llevado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”: es identificado como líder de Los Deltas , perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”: operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue llevado a Houston, Texas.

Harfuch confirmó la entrega. (Especial)

Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, confirmó por medio de sus redes sociales que 37 capos mexicanos habían sido entregados y llevados a Estados Unidos.

La acción, aseguró, se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

Dijo que a solicitud del Departamento de Justicia se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que los delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, concluyó el secretario de Seguridad.

En el pasado, México ya había entregado, en dos ocasiones más, a otros grandes narcos de la droga a los Estados Unidos. La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron enviados al país vecino del norte 29 narcotraficantes, que eran requeridos en distintas cortes por delitos ligados con la delincuencia organizada, entre los que destacan:

Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos

Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40

Omar Treviño Morsles, El Z-42

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy

José Ángel Canobbio Inzunza

José Alberto García Vilano, La Kena

Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana

Erick Valencia Salazar, El 85

La segunda entrega ocurrió el martes 12 de agosto de 2025, cuando fueron enviados 26 criminales mexicanos a EEUU, entre ellos miembros del Cártel de Sinaloa y Los Zetas:

Abigael González Valencia, El Cuini

Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando

Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix

Jesús Guzmán Castro, El Chuy o El Narizón

Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito

Servando Gómez Martínez, La Tuta

Kevin Gil Acosta, El 200

Martín Zazueta Pérez, El Piyi