México

Estos son algunos de los 37 criminales que el gobierno de Sheinbaum entregó a EEUU

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes, son identificados como líderes y operadores de cárteles de la droga mexicanos

Guardar
37 delincuentes mexicanos fueron trasladados
37 delincuentes mexicanos fueron trasladados a EEUU este martes. (Jesús Aviles/Infobae)

Este martes se confirmó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó al Gobierno estadounidense 37 capos mexicanos que se encontraban privadas de la libertad en diversos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con información de fuentes federales, todas las personas llevadas a EEUU eran requeridas por las autoridades de ese país, al contar con procesos jurídicos en su contra, derivado de sus vínculos con organizaciones criminales y por representar un riesgo para la seguridad pública.

Entre las personas que fueron trasladadas a Estados Unidos, se encuentran peligrosos capos del narcotráfico, como son:

  • Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”: es identificado como líder regional del Cártel del Noreste, con zonas de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Él fue llevado a la ciudad de San Antonio, en Texas.
  • Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”: él es padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de Los Beltrán Leyva. Fue llevado a San Diego, California.
  • Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”: es operador logístico del Cártel de los Beltrán Leyva. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico”, líder de y lugarteniente de dicha organización. Fue llevado a San Diego, California.
  • Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”: es identificado como líder de Los Deltas, perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue trasladado a Dulles, Washington.
  • Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”: operador logístico del Cártel del Pacífico, encargado del tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue llevado a Houston, Texas.
Harfuch confirmó la entrega. (Especial)
Harfuch confirmó la entrega. (Especial)

Cabe destacar que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, confirmó por medio de sus redes sociales que 37 capos mexicanos habían sido entregados y llevados a Estados Unidos.

La acción, aseguró, se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

Dijo que a solicitud del Departamento de Justicia se estableció el compromiso de no solicitar pena de muerte.

Harfuch confirmó que los delincuentes fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de 7 aeronaves de las Fuerzas Armadas.

“Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EE.UU. en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país”, concluyó el secretario de Seguridad.

En el pasado, México ya había entregado, en dos ocasiones más, a otros grandes narcos de la droga a los Estados Unidos. La primera entrega ocurrió el 27 de febrero de 2025, cuando fueron enviados al país vecino del norte 29 narcotraficantes, que eran requeridos en distintas cortes por delitos ligados con la delincuencia organizada, entre los que destacan:

  • Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos
  • Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40
  • Omar Treviño Morsles, El Z-42
  • Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy
  • José Ángel Canobbio Inzunza
  • José Alberto García Vilano, La Kena
  • Antonio Oseguera Cervantes, Tony Montana
  • Erick Valencia Salazar, El 85

La segunda entrega ocurrió el martes 12 de agosto de 2025, cuando fueron enviados 26 criminales mexicanos a EEUU, entre ellos miembros del Cártel de Sinaloa y Los Zetas:

  • Abigael González Valencia, El Cuini
  • Mauro Alberto Núñez Ojeda, El Jando
  • Juan Carlos Félix Gastélum, El Chavo Félix
  • Jesús Guzmán Castro, El Chuy o El Narizón
  • Pablo Edwin Huerta Nuno, El Flaquito
  • Servando Gómez Martínez, La Tuta
  • Kevin Gil Acosta, El 200
  • Martín Zazueta Pérez, El Piyi

Temas Relacionados

Estados UnidoscaposnarcosEEUUextraditadosCJNGCártel del Golfonarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

La FGR aseguró un inmueble en la colonia Malibrán, donde operaba un presunto taller dedicado a la fabricación de uniformes militares apócrifos

Máquinas industriales, chalecos tácticos y

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Ambos pugilistas se subirán al cuadrilátero el próximo sábado 24 de enero

El deseo de Julio César

Espinaca, el vegetal ligero que fortalece defensas y aporta vitalidad

Un alimento de hoja verde con alto valor nutricional, múltiples usos en la cocina y beneficios respaldados por instituciones especializadas

Espinaca, el vegetal ligero que

Denuncian abusos y extorsiones de presuntos ministeriales de la FGJEM en la carretera México-Pachuca

Hasta el momento no se ha pronunciado el Fiscal José Luis Cervantes sobre estos hechos

Denuncian abusos y extorsiones de

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

En entrevista con Infobae México, los conductores estelares de sinceraron sobre su nueva vida en Brasil

Alejandra Espinoza y Alan Tacher
MÁS NOTICIAS

NARCO

Máquinas industriales, chalecos tácticos y

Máquinas industriales, chalecos tácticos y telas: los objetos encontrados en un taller de uniformes militares apócrifos en Veracruz

Cuántos narcotraficantes ha entregado México a EEUU durante el gobierno de Sheinbaum

Nueva entrega de narcos llega tras presión de EEUU para que sus militares combatan a cárteles en México

México entrega a EEUU a 37 narcotraficantes, acuerdan “no solicitar la pena de muerte”

Jammers, los dispositivos utilizados por el crimen organizado para robar autos y cometer otros delitos en México

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Espinoza y Alan Tacher

Alejandra Espinoza y Alan Tacher encabezan ‘¿Apostarías por mí?’ sin comparaciones: “No es La Casa de los Famosos”

Yanet García se sube al Trend de 2016 y presume su radical cambio físico: “La disciplina me lo ha dado todo”

Festival de Café y Chocolate CDMX 2026: horario, lugar y precios de la edición por “Día de San Valentín”

“Los haters son nuestros fans”: Brenda y Mario Bezares se ríen de las críticas por ‘encerrarse’ en ‘¿Apostarías por mí?’

Trend 2016: ¿Qué telenovelas se veían ese año en las pantallas mexicanas?

DEPORTES

El deseo de Julio César

El deseo de Julio César Chávez a sus dos hijos en el boxeo: “El tiempo ya se les pasó”

Olympique de Marsella vs Liverpool: cuándo y dónde ver el juego en México

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League