Los Tigres del Norte cancelan concierto en Mexicali por esta razón, tocarán solo en Tijuana

El Ayuntamiento de Mexicali señala que los reembolsos de boletos son competencia de Profeco y revisará si existen facultades locales para proteger a los consumidores (Lulú Urdapilleta)

Los Tigres del Norte anunciaron la cancelación definitiva del concierto programado en Mexicali y confirmaron que su única presentación en Baja California será el 19 de septiembre en el Estadio Caliente de Tijuana.

La agrupación explica que la decisión busca elevar la experiencia del público y consolidar en una sola noche la fuerza y la historia del grupo. El evento está diseñado para reunir a seguidores de toda la región y garantizar una producción de gran escala, acorde a su trayectoria.

La única fecha anunciada en Baja California mantiene como sede el Estadio Caliente de Tijuana, donde se prevé reunir a público de toda la región la noche del 19 de septiembre.

Declaraciones de la alcaldesa de Mexicali

Norma Alicia Bustamante Martínez, alcaldesa de Mexicali, atribuyó la cancelación del concierto a la baja venta de boletos. Aclaró que esta explicación es solo una suposición personal y que no cuenta con confirmación oficial sobre las causas específicas.

Frente a los reclamos por la falta de reembolsos, Bustamante señaló que se ha solicitado la intervención del Ayuntamiento de Mexicali para aplicar sanciones a los promotores. Sin embargo, remite la responsabilidad a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Según Rodrigo Llantada Ávila, secretario del Ayuntamiento, las boleteras y promotores deben tener contratos registrados ante Profeco y garantizar una fianza para la devolución del dinero en caso de cancelación. Precisó que el Ayuntamiento de Mexicali únicamente expide los permisos cuando se cumplen los requisitos, pero no puede garantizar la realización del evento ni intervenir en la devolución de recursos.

Llantada adelantó que revisarán si existe alguna facultad municipal para atender estos problemas y procurar protección a los consumidores ante futuras suspensiones.

Opciones para quienes compraron boletos

Comunicado oficial anuncia la nueva fecha del concierto "Los Jefes de Jefes" de Los Tigres del Norte en el Estadio Caliente de Tijuana para el 19 de septiembre. (Instatickets)

Las personas que adquirieron boletos para Mexicali podrán elegir entre dos alternativas, según el comunicado oficial: acceder al concierto de Tijuana el 19 de septiembre con promoción 2x1 y respetando la zona adquirida, o solicitar el reembolso total a través de la plataforma instatickets.mx. Para quienes tenían entradas para la fecha original del once de abril en Tijuana, los boletos serán válidos para la nueva función y se respetará la localidad comprada.

A partir del once de abril, los boletos para la nueva fecha estarán disponibles en la zona auditiva, con los detalles logísticos publicados en la página oficial de Instatickets.

Reorganización de la gira: una sola fecha para Baja California

La decisión de concentrar la gira en una única fecha en el Estadio Caliente responde, según Los Tigres del Norte, a su interés por fortalecer la experiencia de sus seguidores, consolidar la conexión con el público regional y realizar un evento a mayor escala.

La gira 2026 de Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte reúnen a varias generaciones en un emotivo concierto en el Palacio de los Deportes (Lulú Urdapilleta)

En 2026, Los Tigres del Norte recorren México y Estados Unidos con la gira La Lotería Tour, que incluye paradas en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Los ángeles y Chicago. El tour destaca por un repertorio que abarca más de cincuenta años de carrera, interpretando éxitos que forman parte de la música norteña y popular en español.

Un legado que abarca generaciones

Originarios de Mocorito, Sinaloa, y fundados en 1968, Los Tigres del Norte se han consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del continente. Su repertorio incluye temas como “La puerta negra”, “Jefe de jefes”, “Contrabando y traición” y “Golpes en el corazón”. La agrupación es reconocida por abordar temáticas sociales, migratorias y de identidad mexicana, y por su presencia constante en escenarios internacionales, así como por haber obtenido múltiples premios, entre ellos Grammy y Latin Grammy.

Con más de sesenta álbumes publicados y una trayectoria ininterrumpida, Los Tigres del Norte continúan llenando recintos en América y Europa.