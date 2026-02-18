Autoridades interceptan avioneta con más de media tonelada de cocaína en Oaxaca, informa Harfuch

(X @OHarfuch)

Omar García Harfuch dio a conocer este miércoles que, resultado de vigilancia permanente del espacio aéreo nacional que mantiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a través de la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional, se detectó una aeronave clandestina en Oaxaca, misma que transportaba droga.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señaló que en el lugar se aseguraron 534 paquetes de cocaína, con un peso superior a media tonelada, que se traduce en millones de dosis de droga que sería comercializada en las calles.

Fue por medio de su cuenta de la red social X, que Harfuch dio a conocer la noticia, y copartió imágenes de la avioneta, así como de los paquetes de droga que fueron incautados.

(X @OHarfuch)

Cabe destacar que apenas hace unos días, la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) dio a conocer que logró el más grande decomiso de cocaína en lo que va del 2026, al oeste de la Isla Clarión, a unos 700 kilómetros del México continental y ya fuera de la Zona Económica Exclusiva del país.

Según la Semar, en el operativo realizado en coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos, fue interceptado un barco que transportaba 188 bultos grandes de cocaína, por lo que se estimó un cargamento de varias toneladas del psicotrópico.

En la acción fueron detenidas cinco personas, mismas que fueron puestas a disposición de la FGR para que se definiera su situación jurídica y se iniciara la carpeta de investigación correspondiente.

La operación se llevó a cabo con unidades de la Armada de México como de la Guardia Costera (USCG) y de la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur (JIATF-South) de los Estados Unidosde América, derivado de la cooperación bilateral para combatir actividades ilícitas en el ámbito marítimo.

La Marina agregó que el decomiso forma parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Armada de México mediante el intercambio de información, con el fin de inhibir la acción delincuencial.