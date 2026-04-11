Pablo Lyle será respaldado por Juan Osorio para regresar a las telenovelas cuando quede en libertad

Pablo Lyle y el productor Juan Osorio, quien promete su retorno a la televisión tras su condena. (EFE: José A. Iglesias / RS)

Juan Osorio prepara el regreso de Pablo Lyle a la televisión mexicana tras su condena por homicidio involuntario en Estados Unidos.

El productor aseguró que integrará al actor en una nueva telenovela en cuanto recupere su libertad, una promesa que sostiene pese a que la salida de Lyle de prisión se prevé para finales de 2026 o principios de 2027.

“Si sale el mes próximo, el siguiente mes, si Dios quiere, ya está conmigo trabajando”, dijo en un encuentro con la prensa de Televisa Espectáculos.

Cabe recordar que el actor de 38 años permanece en la Everglades Correctional Institution de Florida, donde cumple una sentencia de cinco años de cárcel y ocho años de libertad condicional, impuesta en 2023 por la jueza Marisa Tinkler Méndez.

Durante su reclusión, Lyle colabora en la biblioteca del penal y asiste a otros internos con materiales educativos. Según reportes, su comportamiento ha sido favorable, lo que podría influir en el cumplimiento de su condena y la posibilidad de retomar su carrera actoral.

Juan Osorio reafirma que Pablo Lyle regresará a las telenovelas mexicanas tras cumplir su condena en Estados Unidos. (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Juan Osorio sostiene que será el primero en contratar a Pablo Lyle

El productor de Televisa sostiene que desea ser el primer productor en darle empleo a Pablo Lyle cuando salga de prisión: “Creo que pronto Pablo esperemos esté fuera, y yo me muero de ganas. Yo creo que soy el primer productor, que espero serlo, de darle trabajo”, afirmó.

Asimismo, destacó que tiene una relación cercana con el actor, a quien considera su amigo: “Pablo es una gente que creo en él y creo que esta gran experiencia le va a servir mucho para madurar y crecer”.

Por otra parte, resaltó el respaldo familiar al actor y el vínculo que mantienen desde sus inicios en Mazatlán: “Es como un hermano para mí”.

Finalmente, afirmó que la experiencia carcelaria tendrá un efecto permanente sobre el intérprete, pero confía en su talento: “Nunca se le va a olvidar, pero su talento ahí está y creo que su público también lo apoya”.

El productor de Televisa promete ser el primero en ofrecer empleo a Pablo Lyle luego de su salida de la cárcel estadounidense. (EFE/José A. Iglesias/Pool)

Declaraciones previas de Juan Osorio en 2025

A lo largo de 2025, Juan Osorio ha reiterado en diferentes entrevistas su intención de ser el primero en contratar a Pablo Lyle. En un encuentro con medios, el colaborador de Televisa lamentó el veredicto en contra del actor, a quien considera su amigo.

De igual forma, resaltó que conoce al actor desde hace años y nunca tuvo problemas profesionales con él: “Yo trabajé a gustísimo con él, nos hicimos muy grandes amigos. Nunca tuve problemas profesionales con él porque siempre era puntual, bien comportado”, sentenció.

Pablo Lyle fue condenado a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional tras el caso de homicidio involuntario en Miami. (Foto: Cuartoscuro)

El proceso judicial de Pablo Lyle: cronología

El 31 de marzo de 2019, en Miami, Florida, Pablo Lyle golpeó a Juan Ricardo Hernández , de 63 años, tras un incidente de tránsito.

Hernández falleció cuatro días después debido a un traumatismo craneoencefálico.

Lyle fue detenido la noche del hecho y liberado tras pagar una fianza inicial de cinco mil dólares.

Posteriormente, se le fijó una nueva fianza de 50 mil dólares y quedó bajo arresto domiciliario, sin pasaporte y con grillete.

El juicio, que tuvo varios aplazamientos, se inició en septiembre de 2022.

El 4 de octubre de 2022, Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario.

En febrero de 2023, la jueza Tinkler Méndez lo sentenció a cinco años de prisión, ocho de libertad condicional, 100 horas de servicio comunitario y cursos de manejo de la ira.

Actualmente, Lyle cumple condena en una prisión de mínima seguridad en Florida, donde participa en programas académicos y de rehabilitación.

El caso de Pablo Lyle, que comenzó con un altercado de tránsito en Miami y derivó en la muerte de Juan Ricardo Hernández, concluyó con una condena por homicidio involuntario, tras un proceso judicial de casi cuatro años y una sentencia que contempla prisión, libertad condicional y actividades de rehabilitación.