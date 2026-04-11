Son Heung-Min, goleador letal de Corea del Sur, llega encendido contra Cruz Azul

El surcoreano vacunó a Cruz Azul. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Son Heung-Min ya no solo es conocido por sus goles. El delantero surcoreano, figura del LAFC en la MLS, ahora destaca como el principal generador de juego de su equipo.

Aunque sus cifras de anotaciones recientes bajan, su aporte en asistencias y construcción ofensiva crece partido a partido.

Su gran momento se debería a que el técnico del LAFC explota la visión de campo y la velocidad de Son.

En el último mes, el surcoreano sumó varias asistencias clave y genera constantes oportunidades de gol para sus compañeros.

Su capacidad para moverse entre líneas y encontrar espacios lo convierte en una pieza difícil de marcar.

Son atraviesa un gran momento en el LAFC. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

El próximo adversario del LAFC en la Concacaf Champions Cup 2026 es Cruz Azul. Precisamente en la ida, el equipo mexicano sufrió una derrota contundente contra los angelinos, cero a tres, en la ida de los cuartos de final.

Este duelo se jugó el pasado martes 7 de abril en el BMO Stadium de Los Ángeles.

La escuadra angelina tomó ventaja con un golazo de Heung-Min Son y dos anotaciones de David Martínez.

Ante este escenario, el cuerpo técnico celeste estudia el nuevo papel del surcoreano y prepara ajustes en la zaga para intentar frenarlo.

En el entorno de Cruz Azul advierten que Son no solo destaca por su capacidad para marcar, sino también por la facilidad con la que habilita a sus compañeros frente al arco.

Un reto táctico para cualquier defensa

Son Heung-Min redefine su papel en el LAFC. Aunque su presencia en la MLS comenzó marcada por las expectativas de goles, el delantero surcoreano ha evolucionado hacia un perfil de creador de juego.

Su capacidad para moverse entre líneas y asociarse con los mediocampistas ofensivos lo convierte en uno de los futbolistas más difíciles de contener en el torneo.

En los últimos partidos, Son ha destacado como el principal asistidor del equipo. Suma varias jugadas de gol generadas, desbordes por la banda y pases clave que terminan en definición de sus compañeros.

Su lectura de juego anticipa los movimientos defensivos, lo que le permite aprovechar espacios reducidos y filtrar balones en momentos decisivos.

La estadística refleja que, pese a no ser el máximo anotador, es el jugador con más intervenciones en jugadas de peligro para el LAFC.

El técnico de Los Ángeles reconoce el valor de Son en el esquema colectivo.

Además, la confianza con la que el surcoreano asume el liderazgo dentro del vestidor se traduce en motivación para el resto del plantel.

Son Heung-min, como capitán de Corea del Sur buscará hacer historia en el Mundial 2026. - Crédito: AP

La transformación de Son Heung-Min no es casualidad. En su paso por Europa, el delantero ya mostraba destellos de creatividad, aunque sus números en goles lo mantenían como un atacante tradicional.

En lo anímico, Son Heung-Min llega a la fase decisiva del torneo con confianza y ritmo.

Su experiencia internacional le permite manejar la presión de los partidos clave y su mentalidad competitiva contagia al grupo.

En el LAFC celebran el momento del surcoreano y apuestan a que su aporte como asistidor será determinante en la recta final de la temporada.