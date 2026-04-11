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Así luce el Estadio Ciudad de México para el regreso del América frente a Cruz Azul

Con remodelaciones aún en marcha y una gran demanda de entradas, el Clásico Joven anticipa un duelo cargado de emociones en el renovado Coloso de Santa Úrsula

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Estadio Azteca
La reapertura parcial del histórico histórico Estadio Azteca llegará acompañada de innovaciones en infraestructura y sistemas de seguridad, ofreciendo a los aficionados una experiencia adaptada a estándares internacionales (FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM)

El Estadio Azteca se prepara para un momento histórico: el regreso del Club América a su casa tras casi dos años de remodelación.

El Clásico Joven ante Cruz Azul fue elegido como el escenario perfecto para ello y no sólo marca el reencuentro de los azulcremas con su afición en el Coloso de Santa Úrsula, sino que también representa un ensayo logístico y operativo rumbo al Mundial 2026.

América se alista para regresar al renovado Estadio Banorte, las águilas estuvieron fuera del Estadio Azteca por 22 meses debido a las obras de remodelación del inmueble para el Mundial 2026 (X/ @ClubAmerica)

Con zonas aún en obra, acceso restringido y un ambiente de alta expectativa, la jornada promete ser memorable tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

Obras y zonas restringidas: así está el estadio a horas del América vs Cruz Azul

La reapertura parcial del recinto, sumada a la demanda por el Clásico Joven, ha detonado una fuerte movilización de aficionados, autoridades y personal de seguridad.

El inmueble, con innovaciones en infraestructura, iluminación y accesos, luce renovado pero aún en transformación, con áreas clave en pleno proceso de obra para cumplir con los estándares impuestos por la FIFA.

  • La zona Lateral 100 permanecerá cerrada al público por trabajos que siguen en marcha.
  • Se observa la presencia de estructuras, materiales y personal en esa sección.
  • El resto del estadio estará habilitado con aforo limitado, eliminando imágenes comerciales y ajustando gradas.
La reapertura incluirá zonas del estadio en obra, como la Lateral 100, que permanecerá cerrada por trabajos en curso, buscando cumplir con los estándares de la FIFA. (X/ @MXESTADIOS)
La reapertura incluirá zonas del estadio en obra, como la Lateral 100, que permanecerá cerrada por trabajos en curso, buscando cumplir con los estándares de la FIFA. (X/ @MXESTADIOS)

De esta manera, la apertura parcial busca garantizar seguridad y operatividad a todos los aficionados antes de la entrega a la FIFA.

Impacto en la experiencia del aficionado

Las remodelaciones también han supuesto ajustes en la logística y en la experiencia de quienes asistan al estadio.

  • El acceso vehicular está restringido; sólo quienes adquirieron el acceso anticipado podrán ingresar.
  • El costo de los boletos refleja la demanda y la exclusividad de ciertas zonas renovadas, con precios que van desde los 705 y hasta más de 5 mil 800 pesos en áreas preferentes.
  • La movilidad dependerá del transporte público, con horarios extendidos de Metro y Tren Ligero y operativos especiales de seguridad.
Vista exterior del Estadio Azteca con el logo "BANORTE" y un techo rojo. Se observan grúas de construcción, árboles y un estacionamiento con vehículos
El acceso al estacionamiento del Estadio Azteca estará restringido y condicionado a boletos adquiridos anticipadamente. (Luz Coello/ Infobae México)

Así, el regreso del América al Coloso de Santa Úrsula marca el inicio de una nueva era para el histórico recinto, que buscará mantener su legado como uno de los estadios más trascendentes a nivel mundial.

Expectativa máxima para el regreso del Clásico Joven al Estadio Azteca

El regreso del América al Estadio Azteca para enfrentar a Cruz Azul eleva la expectativa de este Clásico Joven a niveles inusuales.

La combinación de rivalidad histórica, la reapertura de un recinto icónico y el contexto de remodelación mundialista anticipa un ambiente de auténtica fiesta.

  • Cruz Azul llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, ocupando el segundo lugar de la tabla.
  • América busca reencontrarse con su mejor versión y aprovechar el impulso anímico de volver a casa, tras dos años en sedes alternas.
  • El partido tendrá también un matiz especial con el homenaje a Arlindo Dos Santos, reforzando el sentido de historia y pertenencia americanista.
  • La organización y las medidas de seguridad serán puestas a prueba, anticipando la operación de grandes eventos de carácter internacional en el futuro inmediato.
América, Cruz Azul, Liga MX
El regreso del Club América al Coloso de Santa Úrsula se dará en un Clásico Joven contra Cruz Azul, contexto de alta expectativa y prueba operativa para el Mundial 2026. Crédito: Infobae México

En este sentido, este Clásico Joven no sólo definirá posiciones en la Liga MX, sino que promete quedar marcado como el punto de partida para la nueva etapa del Coloso de Santa Úrsula, en vísperas de la Copa Mundial 2026.

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