Asesinato de estudiante de la FES Cuautitlán fue ataque directo y no un robo, afirma alcalde de Cuautitlán Izcalli

Entrada número 4 del campus IV, donde estudiaba Joel Ulises. Crédito: Oferta UNAM

El crimen contra Joel Ulises Cristóbal Castillo, estudiante de la FES Cuautitlán de la UNAM, quien fue atacado a balazos el pasado jueves 9 de abril en inmediaciones del plantel, tomó una nueva dirección luego de que el alcalde de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, calificara el hecho como un ataque directo y no como un robo, como se pensó inicialmente.

Según los primeros reportes, el joven, de la carrera de Administración, fue atacado alrededor de las dos de la tarde en la calle Narciso Mendoza, pueblo de San Sebastián Xhala. Su cuerpo quedó sobre la banqueta tras recibir al menos dos disparos.

Su identificación se confirmó el mismo día, generando una reacción inmediata de la comunidad académica y de la UNAM, que emitió un comunicado para exigir el esclarecimiento del crimen y la presentación de los responsables ante la justicia.

El alcalde contradijo la hipótesis inicial de robo

En un principio, reportes de medios basados en testimonios señalaron que que Cristóbal Castillo habría sido víctima de un asalto. Se especuló que el estudiante fue atacado en la vía pública y que, debido a la posición de una bolsa de su pantalón, le pudieron haber robado el celular y la cartera.

No obstante, el alcalde de Cuautitlán Izcalli desestimó esa versión.

En los canales oficiales de la institución fue publicado un pésame tras el asesinato. Crédito: Facebook - Fescunam oficial

“Se trata de un ataque directo. No hubo ningún robo ni ninguna señal de violencia previa al disparo”, dijo el alcalde durante la sesión de cabildo realizada este 10 de abril de 2026.

Además, explicó que el calibre del arma utilizada no es común en ataques de este tipo, situación que llamó la atención de la Fiscalía y reforzó la hipótesis de una agresión premeditada.

Narcomenudeo dentro de la FES, una preocupación creciente

Durante la sesión de cabildo, el alcalde reveló que tras el asesinato, estudiantes de la FES Cuautitlán se acercaron a las autoridades para denunciar la presencia de narcomenudeo al interior de la institución.

“Se han acercado muchos estudiantes de la propia FES a señalarnos algunas prácticas de narcomenudeo al interior de la institución, por lo que estaremos estableciendo contacto con el propio director para poder trabajar de manera conjunta”, afirmó.

El alcalde dio su opinión sobre el caso en la sesión del cabildo. Crédito: Facebook - Daniel Serrano Palacios

Asimismo, el edil señaló que el gobierno municipal implementó desde antes diversos operativos para cerrar comercios en los alrededores de ambos campus de la FES, el ubicado en la colonia Santa María las Torres y el que se encuentra en San Sebastián Xhala -donde fue el ataque-.

Los cierres tendrían como objetivo disminuir el consumo de drogas, pero insistió en que las autoridades universitarias, bajo el principio de autonomía, deben también intervenir en el problema dentro del plantel:

Búsqueda de más pruebas

El alcalde de Cuautitlán Izcalli informó que, tras conocer el asesinato del estudiante, el gobierno municipal inició la búsqueda de cámaras en domicilios cercanos al lugar del ataque. Detalló que el día de los hechos no pudieron localizar a los residentes de un domicilio clave, pero que este 10 de abril se realizaría una nueva diligencia para intentar obtener grabaciones que aporten información a la investigación.

Agregó que el tema fue llevado a la mesa de paz de ese viernes, donde participaron autoridades municipales y representantes de la Fiscalía, con el objetivo de coordinar acciones y compartir la información disponible sobre el caso.

El homicidio de Cristóbal Castillo ocurrió en una zona transitada y en horario diurno, lo que agravó la percepción de inseguridad entre alumnos y docentes.