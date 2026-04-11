México

Elenco de ‘Malcolm el de en medio’ viene a México y a ‘Venga la Alegría’: fecha y horario

Los actores de la inolvidable serie pisarán tierras mexicanas muy pronto

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Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
Lo episodios de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair ya están en línea (Disney+)

Los actores Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson —quienes interpretan a Malcolm, Reese y Francis en la serie Malcolm el de en medio— llegan a la Ciudad de México este martes 14 de abril para participar en el programa Venga La Alegría.

La emisión, transmitida por TV Azteca desde las 8:55 horas, marca el reencuentro del elenco con el público mexicano después de veinte años de la transmisión del último capítulo, llamado “Graduación”, que se emitió el 14 de mayo de 2006.

¿Por qué vendrán los actores de ‘Malcolm’?

Póster de "Malcolm in the Middle" con Frankie Muniz flotando en el aire, sostenido por el resto del elenco. Fondo azul cielo. Incluye logos de Hulu y Disney+
Frankie Muniz, en el papel de Malcolm, es sostenido por el elenco en un póster promocional para el regreso de la icónica serie "Malcolm in the Middle" a Hulu y Disney+, con estreno el 10 de abril. (Disney Plus)

El motivo principal de su visita es el lanzamiento de la miniserie Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta, que está disponible en Disney+ a partir de este 10 de abril con cuatro episodios liberados en simultáneo.

Los actores retoman sus papeles originales junto a Bryan Cranston (Hal), Jane Kaczmarek (Lois) y Emy Coligado (Piama).

La miniserie incorpora nuevos personajes como Keeley Karsten (Leah, la hija de Malcolm), Vaughan Murrae (Kelly, la más joven de la familia), Kiana Madeira (Tristan, la novia de Malcolm) y Caleb Ellsworth-Clark (Dewey).

El proyecto responde a la expectativa generada entre las generaciones que crecieron con la serie y busca mostrar cómo han cambiado los personajes dos décadas después del final original.

La visita de los protagonistas y el estreno de la miniserie concentran la atención de quienes siguieron Malcolm el de en medio, cuya nueva entrega será accesible en Disney+ desde el 10 de abril.

¿Qué opinaron los críticos del regreso de Malcolm?

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair
(Disney+)

Las primeras reseñas de la miniserie “Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair” reconocen el esfuerzo por mantener la esencia de la serie emitida originalmente hace casi 20 años. El regreso, disponible desde hoy en Disney+ con cuatro episodios, obtiene calificaciones altas y una recepción positiva en la mayoría de medios estadounidenses.

Rebecca Nicholson, de Financial Times, otorga cuatro de cinco estrellas y elogia que el programa “abraza plenamente esa tontería”. Cristina Escobar, en RogerEbert.com, la resume como “ruidosa, poco refinada, sincera, irregular e hilarante”, y afirma que “vale la pena verla”.

Liz Shannon Miller, de Consequence, le asigna una nota de B+ y reconoce que la producción “hace todo lo posible por capturar la anarquía emotiva” de la serie original de Fox, señalando que, a pesar de ciertas rarezas en la estructura, consigue su objetivo.

Desde una mirada nostálgica, Zaki Hasan, del San Francisco Chronicle, advierte que el público podría despedirse de nuevo “con los ojos húmedos”. Mientras tanto, Amber Dowling, de TheWrap, la considera “un viaje corto, dulce y nostálgico” que adquiere frescura al equilibrar los personajes conocidos con rostros nuevos.

Entre las calificaciones numéricas más altas, Nicholson destaca los cuatro de cinco estrellas.

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