Este viernes 10 de abril, el clima traerá lluvias, granizo y calor extremo

El país enfrentará un viernes con lluvias, fuertes vientos y una persistente onda de calor. Credito: cuartoscuro

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional prevé un viernes con condiciones contrastantes: lluvias en gran parte del país, fuertes rachas de viento y una persistente onda de calor en varias regiones.

Estos fenómenos podrían generar afectaciones, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas en varias regiones

Durante el viernes, la combinación de canales de baja presión y el ingreso de humedad provocará lluvias en el noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Entre los estados con mayores precipitaciones destacan Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, mientras que en otras entidades habrá chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

¿Dónde lloverá más?

Lluvias fuertes : norte de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz

Chubascos : Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guanajuato

Lluvias aisladas: Baja California, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Valle de México: tarde lluviosa y clima templado

En la Ciudad de México se espera un inicio de día fresco con cielo parcialmente nublado, pero por la tarde aumentará la nubosidad.

El clima estará marcado por contrastes entre lluvias, calor extremo y fuertes vientos. (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Habrá lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible granizo. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 27 °C, con rachas de viento de hasta 50 km/h.

Así evolucionará el día en la CDMX

Mañana : ambiente fresco y cielo parcialmente nublado

Tarde : incremento de nubes y lluvias

Noche: ambiente más fresco con cielo nublado

Vientos fuertes y posibles torbellinos en el norte

El norte del país registrará condiciones de viento significativo, con riesgo de torbellinos en algunas zonas.

Se esperan rachas de hasta 60 km/h en varios estados, mientras que en el istmo de Tehuantepec podrían alcanzar los 70 km/h, acompañadas de oleaje elevado.

Estados con mayor intensidad de viento

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas: rachas fuertes y posibles torbellinos

Oaxaca y Chiapas: vientos intensos en el istmo de Tehuantepec

Norte y occidente del país: rachas moderadas a fuertes

Onda de calor continuará con temperaturas extremas

El calor seguirá siendo protagonista en diversas regiones del país, especialmente en el occidente y sur.

Una onda de calor persistente mantendrá temperaturas extremas en varias regiones del país. Foto: Cuartoscuro

Se prevén temperaturas de hasta 45 °C en estados como Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que en otras entidades el termómetro superará los 35 °C.

Zonas más afectadas por el calor

Hasta 45 °C : Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas

De 35 a 40 °C : Jalisco, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora

Ambiente caluroso : gran parte del centro y sureste

Contrastes extremos: heladas en sierras y calor intenso

Mientras algunas regiones enfrentarán calor extremo, otras registrarán temperaturas muy bajas durante la madrugada.

En zonas montañosas del norte se prevén heladas, generando un contraste marcado con el clima cálido del resto del país.

Temperaturas mínimas destacadas

Hasta -10 °C : sierras de Chihuahua y Durango

De -5 a 0 °C : Baja California, Sonora y Estado de México

De 0 a 5 °C: zonas altas de Puebla, Hidalgo y Zacatecas

Riesgos asociados al clima y recomendaciones

Las condiciones meteorológicas podrían generar afectaciones en distintas regiones, por lo que se recomienda mantenerse informado.

El mal clima provocará condiciones inestables con lluvias, viento y posibles afectaciones. Crédito: Cuartoscuro.

Posibles afectaciones

Inundaciones y encharcamientos en zonas urbanas

Deslaves en regiones montañosas

Crecida de ríos y arroyosCaída de árboles y anuncios por viento fuerte

Reducción de visibilidad por lluvias

Recomendaciones para la población

Evitar zonas inundadas o con riesgo de deslave

Asegurar objetos que puedan caer por el viento

Manejar con precaución ante lluvia o baja visibilidad

Mantenerse hidratado ante las altas temperaturas

Consultar actualizaciones oficiales del clima

El panorama climático para este viernes estará marcado por la combinación de lluvias, viento y calor, por lo que será clave tomar precauciones ante cambios bruscos en las condiciones del tiempo.