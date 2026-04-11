Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Sabrina Carpenter, The XX, Disclosure y más

Todo sobre Coachella 2026: horarios, artistas y cómo ver en vivo el festival (Composición/REUTERS/EFE)

El festival Coachella 2026 inicia hoy 10 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California, con Justin Bieber, BIG BANG y Sabrina Carpenter encabezando el cartel.

El evento suma seis fechas —10, 11, 12, 17, 18 y 19 de abril— y transmite en vivo sus conciertos en el canal oficial de YouTube Coachella, donde los usuarios pueden activar notificaciones por artista o escenario.

Entre las novedades, Karol G debutará como la primera colombiana headliner, mientras que Justin Bieber y Sabrina Carpenter asumen por primera vez papeles protagónicos, tras haber participado en años anteriores solo como invitados. La oferta internacional incluye el regreso de BIG BANG y la presencia de nuevos talentos.

El festival destaca la participación del dúo mexicano Cachirula & Loojan, señalando una nueva etapa para el reguetón mexicano tras la anterior aparición de El Malilla en 2025.

El evento, que se realiza en el Valle de Coachella desde 1993, convoca anualmente a miles de asistentes internacionales y mantiene altas expectativas con un cartel diverso y accesible para todo público gracias a su transmisión gratuita

Horarios de viernes - Coachella

Sabrina Carpenter es la artista principal del viernes en Coachella.

Los horarios correspondientes al viernes de Coachella 2026 en el Tiempo del centro de México presentan una diferencia de una hora con respecto a California. Para determinar el horario en la Ciudad de México, se debe sumar una hora al horario mostrado en el flyer oficial del festival.

La programación destaca la presentación de Tiga a las 18:00 horas en el escenario Quasar. Más tarde, The XX se presentará a las 20:00 horas en la Coachella Stage. El grupo KATSEYE está agendado a las 21:00 horas en el escenario Sahara, mientras que Turnstile actuará cinco minutos después, a las 21:05 horas, en el Outdoor Theatre. En el mismo bloque horario, Moby tiene programada su presentación a las 21:10 horas en el escenario Mojave.

The XX. Estuvieron en México hace unos días y hoy tienen su primer presentación en Coachella.

A las 21:25 horas, el dueto Cachirula & Loojan tomará el escenario Sonora. Posteriormente, Sabrina Carpenter se presentará a las 22:05 horas en la Coachella Stage. La noche continuará con Disclosure a las 23:35 horas en el Outdoor Theatre. Finalmente, el acto de Creepy Nuts cerrará la jornada a las 00:05 horas en el escenario Gobi.