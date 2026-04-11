Tunden en redes a Diego 'Cholo' Simeone por rechazar regalo de México

El entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone se hizo viral tras el video publicado. (REUTERS/Vincent West)

En las últimas horas, Diego Simeone protagonizó un momento viral al rechazar un sombrero de charro ofrecido por un influencer mexicano durante un evento del Atlético de Madrid, acción que generó reacciones en redes sociales.

El episodio ocurrió en el entorno del Estadio Metropolitano previo a un compromiso de LaLiga, donde el equipo pelea un lugar en la próxima Champions League.

El video, publicado por el creador Brekelmilagro, supera 2.3 millones de reproducciones en menos de 24 horas.

En la grabación, Simeone responde de forma directa: “No lo quiero, gracias”, y sigue su camino sin aceptar el obsequio ni interactuar con el aficionado.

El gesto es interpretado como un desaire no solo hacia el joven, sino hacia la cultura mexicana, lo que desata una oleada de comentarios y comparaciones en plataformas digitales.

El argentino rechazó el sombrero mexicano. TikTok: @Brekeelmilagro

David Villa acepta el regalo y contrasta con Simeone

Instantes después, David Villa, exjugador del Atlético de Madrid, acepta el sombrero y se toma una fotografía con el influencer. El propio Brekelmilagro comenta:

“Humilde Villa, se lo va a llevar a sus trofeos”, en referencia al contraste de actitudes entre el exdelantero y Simeone.

Esta diferencia amplifica la conversación en redes, donde la aceptación de Villa es celebrada como un gesto de cercanía.

El episodio ocurre mientras el Atlético de Madrid vive una etapa determinante en la temporada 2025-2026.

El equipo dirigido por Simeone viene de vencer al FC Barcelona como visitante en una eliminatoria reciente, resultado que incrementa la presión sobre el técnico argentino por la clasificación a Champions League.

Simeone evalúa a Obed Vargas antes de enfrentar al Real Madrid

En el contexto deportivo, la figura de Obed Vargas también entra en discusión.

En la previa del derbi frente al Real Madrid, Simeone evalúó el desempeño del mediocampista mexicano y destacó su actitud y disposición para mejorar.

El técnico resaltó: “Veo un chico muy educado, muy respetuoso, muy trabajador, muy humilde, abocado a querer mejorar y todas estas situaciones para poder crecer”, según declaraciones.

Simeone señaló que Vargas atraviesa una etapa de adaptación del futbol estadounidense a LaLiga y subraya la diferencia de nivel:

“Ojalá que siga creciendo en los entrenamientos y en los partidos que le toque participar para que, cada día, se pueda adaptar más a la diferencia grande que hay de dónde venía a donde hoy está”, mencionó el entrenador.

El debut del mexicano como titular ante Getafe es considerado positivo dentro de este proceso.

Atlético enfrenta presión

La reacción de las redes sociales tras el rechazo de Simeone y la aceptación de Villa marca la conversación en torno al Atlético de Madrid.

El club encara la última parte del torneo, con la expectativa de asegurar su pase a Champions League y la atención puesta en la integración de nuevos talentos como Vargas.

El episodio del sombrero ocurre en un momento donde cada gesto público de Simeone se interpreta bajo la lupa del rendimiento deportivo y la relación con la afición internacional.

La presión sobre el técnico y la adaptación de jugadores como Vargas delinean el ambiente en el vestidor colchonero.